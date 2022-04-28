莊佳螢｜波段買點到 分批布局超跌績優股

美股昨晚在平盤上下震盪，收盤道瓊工業指數小漲61.75點，那斯達克小跌1.81點，費城半導體下跌14.2點，台積電ADR也下跌2.71%，原本以為今天的台股電子股又要弱勢，但是盤後臉書公布財報優於預期，加上活躍人數重新成長，盤後大漲20%；高通財報一樣優於預期盤後大漲5%，也激勵今天的台股開高走高。

除美股重量級電子股財報大好，晶圓代工二哥聯電、IC 設計大廠龍頭聯發科，法說也報佳音，第一季毛利率、獲利表現都大幅上升，盤中聯電一度亮燈漲停，聯發科也大漲逾 5%，台積電更是尾盤有8,000張大單向上敲進，電子股跌深反彈重回主流，這將有助於接下來5月的反彈行情。技術面觀察，台股今天收一紅K帶下影線，低點沒破昨天低點，高點有過昨天高點，這是短線止跌訊號，如果三天內能回補昨天的跳空向下缺口，將會對多方有利，由於目前指數跟季線乖離過大，短線估計會有500點以上反彈空間的機會。

最近的國際股市有很多利空，包含聯準會的鷹派升息，還有俄烏戰爭的惡化，市場擔心俄羅斯的核武威脅，然後就是中國跟台灣的疫情開始走向高峰，所以市場信心不足，指數下跌幅度也超乎預期，外資賣權值股換現金是在意料中事，現在的技術面確實是較為偏空，但就長線來看反而是絕佳的進場點，因為台股上市櫃公司的獲利基本面並不差，而年底緊接而來的是縣市長選舉，按照過去經驗在重大選舉之前跌得越兇，選前的政策護盤將會更有力。

也就是說在選舉年如果有大幅度的下跌將是最好的買點，因為政府是不會讓股市表現太差而影響到縣市長選舉，財政部長蘇建榮昨天也表示，美國升息，加上俄烏戰爭危機尚未解除，對台灣金融市場有滿大影響，他已交代國安基金幕僚同仁，密切注意台股動向，政府態度很明顯，不會讓台股有太多下跌空間，而且下半年將會有選舉行情，現在超跌的台股就是進場的機會，建議可以分批布局進場承接超跌的績優股。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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