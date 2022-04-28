白易弘｜台股破底未止穩 留意兩檔潛力股

周三（27日）下跌341.44點，收在16,303.35點，成交金額2,975.62億元。

外資賣超211.44億元；投信買超12.38億元；自營商賣超45.9億元，三大法人合計賣超244.96億元。

周三（27日）美股四大指數收大跌，連動台股開大低走低，金融股也僅能穩盤收小跌，整體國際通膨因素與美國升息循環不利台股電子股多方發展。整體多方走勢較為弱勢。

技術面部分，周三（27日）開盤跳空開低跌破今年三月低點，日均線開始下彎呈現空頭排列，量縮黑棒，KD指標低檔仍未有向上交叉跡象。破底後觀察三天能夠填補周三跳空缺口多方才算止穩。

選股方向，太陽能相關類股與儲能缺電概念股

元晶（6443），用電大戶條款上路，經濟部提供加碼義務量獎勵，加上大型太陽能案場裝機，鞏固國內太陽能模組在地供應優勢，聯合再生（3576）、茂迪（6244）、元晶（6443）、安集（6477）等太陽能個股上半年營運擺脫去年同期谷底。截至去年底，國內太陽能發電累計裝置量不及8GW，要達到2025年20GW目標，今年起到2025年為止，每年平均要有3GW裝置量，今年開工案場包括屏東獅子鄉一期、國產署嘉義大林、北門、學甲一期、恆春一期等，大型案場如火如荼建置，以及個別公司跨入系統開發、儲能等多元化布局，太陽能族群為第一季淡季不淡族群。

中興電（1513），將配息2.8元，以目前市價之現金殖利率為5.05％，今年主力發展綠能商機，台南七股太陽能光電廠併聯發電貢獻，2022年樂觀獲利將優於2021年。

今（28）日觀盤重點：

1.台積電能否止跌不再創新低。

2.聯發科營收創高能否利多上漲。

3.金融股漲勢延續力道。

文/資深分析師白易弘

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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