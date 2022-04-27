范振鴻｜短線止穩 要先站回4/25高點16,912

27日加權指數收跌341.35點，量能2,975億，下跌量增，K線收下影線，短線反彈無力後跳空下跌，近期不斷提醒要留意空頭延伸的可能，而目前主要下跌除了電子族群持續弱勢外，非金電也開始加入下跌行列，而航空、航運、鋼鐵三個主要人氣族群中，近期以鋼鐵進行下跌，帶動非金電指數破線，而非金電指數今天雖然收長下影線，但仍無法改變破線轉弱的現狀，且今天非金電指數呈現量縮，或許短線有急跌後的反彈，但仍建議反彈站賣方，同時留意尚未起跌的航空、航運進行補跌。金融指數今天雖然重挫1.94%收長黑K，但仍守住近期整理區低點，也是要留意是否連金融指數也跟上破線。

技術面，指數在週一跌破3/8低點16,764後，並未如期走出破底翻，今天延伸空頭趨勢跳空下挫，已經正式將3/7~4/22的16,764~17,770區間形成新的套牢區，且短線重壓看3/8低點16,764，止穩需站回4/25高點16,912，因此就技術面角度來看，本來預計指數不破底或走出破底翻的狀況下，在5月底季線扣低後完成打底的希望暫時破滅，如果短線仍無法快速站回16,912之上，打底完成時間點就可能要再延長至7月底，這點請投資人要特別留意。2021年10/5低點16,162大頸線若再破，則將出現長達一年的重大套牢區。

總經方面，目前FOMC進入緘默期，從先前FED官員談話表示來看，5/5的FOMC升息兩碼幾乎是確定的事，而市場研調單位則陸續發布看法認為6月的FOMC將可能升息3碼，加速緊縮的機率很高，同時昨天烏俄談判不順利，俄羅斯甚至威脅若再繼續提供武器給烏克蘭後續爆發核戰的可能性相當大，導致市場緊張，同時美股進入超級財報週，市場也擔心後續需求下滑影響接下來財測，總之短線建議投資人盡量提高現金部位。

文/華冠投顧分析師范振鴻

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