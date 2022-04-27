反轉訊號現身該貪婪了？法人力挺這3檔

美股近日急殺2,000點，台股也難逃系統性風險，重挫千點，電傳金殺聲隆隆。台積電今日跌破530元整關，如今也使其掉出全球公司市值排行榜10名以外；股民最愛的聯電、聯發科也頻頻破底，業績好的股票就好像浮雲一樣，跟股價走勢完全八竿子打不著！不過技術指標已經開始背離，在市場一片悲觀下已經透露出一絲反轉的訊號了！

觀看盤面，今日即使大跌已經可以看到很多股票逆勢撐盤甚至大漲近漲停板，例如ABF載板大廠欣興（3037）受惠載板需求供不應求，第一季營收創歷史新高，公司宣布全年資本支出將擴大至435億元，獲得外資法人的青睞，調高目標至520元，今日盤中更一度亮燈漲停。

另外像是生技族群也是吸引資金的目光，受到台灣疫情持續的升溫，像是快篩、製藥、醫材及藥局通路等，一片紅通通，與台股顯然兩個不同的世界，益得（6461）、杏一（4175）、優盛（4121）、明碁醫（4116）均亮燈漲停，新冠病毒檢測廠商ABC-KY（6598）、瑞基（4171）、寶齡富錦（1760）等也都同步亮燈漲停。

在台股近期動盪之時，如金管會主委黃天牧所言『遛狗理論』，股價終究會回歸基本面，而今天筆者就幫大家整理出有基本面有成長性，並且也是法人力挺的股票如下：

中鋼構（2013）：中鋼旗下子公司中鋼構在今日大放異彩，訂單能見度直達明年上半年，有助於提升公司營運能量。另外也受惠節能政策的利多，以及520行情在即，今日早盤沒多久就亮燈漲停。

神準（3558）：法人認為網通產業晶片缺料狀況有緩解，通訊升級潮持續發酵，隨著WiFi6／6E滲透率不斷拉升，也為台廠擅長舞台，神準3月EPS自結達到2.22元，今日早盤大漲至漲停，股價短線上的修正讓投資朋友以為波段結束了，沒想到又是新的開始。

瑞基（4171）：隨著疫情持續擴大，每日確診人數更是要逼近破萬人數，核酸檢測需求持續擴大，今年營運可望再締新猷。尾盤股價急拉至漲停板，站穩均線，有望在挑戰前波高點。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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