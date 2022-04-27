上攻兩萬點仍有望 郭哲榮揭台股二大優勢

台股最近天空灰濛濛，一切的起因來自於上周四美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出今年以來最強的鷹派訊息，暗示他支持5月一次升息2碼，而且6月可能升息更激烈，還要同時啟動縮減資產負債表，展現對抗通膨的決心。此番言論，讓美國十年期公債殖利率飆升至2.97％，引發美股連續兩天下跌，上周五道瓊指數下跌981點，更是2020年10月28日以來最差表現。

上周鮑爾的鷹吼，也影響到亞洲股市，台股更是摜破前低16,764點，最低來到16,579點，雖然昨天美股止跌回穩，加上美國十年期公債殖利率從高點回落至2.8％，帶動高科技股賣壓減輕，但是今天台股反彈，卻僅僅小漲23點，隨時還有跌破前低的可能性，而且外資連續4天賣超台積電，累積高達54,927張，今年外資截至今天（4/26）更是賣超台股達6,884億餘元，這股源源不絕的賣壓，也是讓台股反彈無力的原因之一。

台股多檔績優電子股，今天仍持續破底，例如：IC設計的聯發科創下2021年5月12日以來新低825元；護國神山台積電創下2021年5月17日以來新低544元；晶圓代工二哥創下2021年5月17日以來新低45.25元，就如同我在4月15日工商專欄所說的一樣，電子股跌跌不休，跳樓大拍賣，股價如垃圾般不值錢，我也說如果電子股要突破困境，就必須打倒通膨，而打倒通膨的方式就是，俄烏雙方早日妥協、中國防疫政策能走向與病毒共存、美國十年期公債殖利率能下滑，這樣一來電子股才有機會強勢反彈，不然現階段台股缺「電」，當然就動不起來！

最後，台股2022年3月31日加權指數收在17,693點，本益比約13.45倍，而2020年新冠疫情爆發時，台股最低來到8523點，當時本益比約15.73倍，若用新冠疫情爆發時的台股本益比15.73倍計算，現在加權指數應該落在20692點才合理，與今天加權指數收在16644點相比，實在太便宜了，所以現階段看空台股等於看空全世界，因為台股本益比低、高殖利率，相較於其他國際股市是更值得的投資標的，所以今年台股上看2萬點不是不可能的事！

（摩爾投顧郭哲榮投資長）

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