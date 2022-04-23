林永祥｜台股觀望氣氛濃 價值型投資為主

永豐投信新金融商品部副總經理林永祥

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4月份以來，儘管俄烏影響鈍化，然受到美台升息、通膨壓力、長短天期美債殖利率倒掛現象，加上中國疫情封控，與台灣本土疫情再次爆發等影響，全球金融市場震盪大，台股也面臨較大的修正壓力，從3月底的17,693點再度回測16,900關卡。此外，美股財報陸續發布，重量級個股營運表現與展望好壞參半等，台股投資氣氛暫居觀望，投資宜採防禦、價值型策略為主。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾於國際貨幣基金會（IMF）會議上表示，支持進一步積極緊收政策以抑制通膨，5月份FOMC會議上可能再次升息、緊縮，但升息速度對景氣的影響有待持續觀察，如果是急速的升息，將令市場擔憂經濟成長出現放緩，目前在全球仍受到疫情與戰爭的干擾下，大動作的貨幣緊縮政策可能性相對較低。

過去一周近百家美股S&P企業發布首季財報，近八成企業獲利表現優於預期，盈餘表現較去年同期減少，不過非核心消費類股反倒出現增長，未來一周還有包括Alphabet、微軟、Meta、蘋果及亞馬遜等大型權股將公布財報，宜持續關注受到俄烏戰局、油價與原物料價格上漲，是否牽動消費信心及企業財測展望等。

台股進入第二季產業淡季，加上近期電子消費產品的銷售量下修影響，電子族群呈現較大的震盪，升息與通膨題材股如金融、傳產、原物料股雖在歷經3月份漲勢後，暫時進入股價盤整期，但金融、傳產相關公司每年都會在股東會、除權息前，帶動參與除息行情等，加上升息與通膨帶動的營運面挹注，股價修正具備下檔支撐，殖利率價值仍將帶動投資與存股需求。

近期內部局勢影響大，台股月線、季線同步進入下彎修正期，股價調整測試期間，政策面、價值型等題材相對勝出，台股的操作難度提升之際，盤面類股輪動快速，投資人不宜追價投資，短線策略偏向保守，宜掌握盤面趨勢重點價值股投資為主，同時關注營運展望樂觀族群。

4月下旬一直到5、6月份，包括法說會、股東會陸續登場，將陸續釋放產業風向，與台股後市表現的觀察重點，在美、中經濟回緩下，台灣3月份外銷訂單仍持續增加至626.9億美元，年成長16.8％，主因新興科技應用及數位轉型商機續強，供應鏈缺料與國際原物料價格推升是否帶來後續影響，從企業營運展望看法上宜留意。

上周外資出現連續買超的情形，指數拉回至萬七關卡，也帶動外資買盤偏積極，外資對台股動向具備主控權，不過，包括政府基金與投信基金等內資也提供台股指數良好的下檔支撐，外資逢拉回買進下，整體盤勢再大幅回檔的空間相對有限。

惟仍宜留意本土疫情每日病例持續增加情形，是否再度對復甦中的服務業營運帶來挑戰，去年疫情經驗與目前官方態度，希望正面迎戰這波疫情，生活常態化與共存生活的指引下，影響可控性預期高，金融市場持續衝擊預期不致於再擴大。

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