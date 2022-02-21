比中鋼中鴻更衝！專家曝2檔鋼鐵人獲利旺

倫敦LME鋁價日前創2008年來新高，銅價走勢強勁，而中鋼（2002）3月份內銷盤價有8項規格產品調漲，摩爾分析師鍾崑禎樂觀看好鋼鐵產業在今（2022）年的成長，並且其中2檔比中鋼與中鴻（2014）更值得留意。

鍾崑禎認為，鋼鐵族群雖然爆發力不如航空及航運類股來的強，但獲利相對穩定，加上殖利率較高，就算再疫情前也都還是有這樣的特性，最大優勢就是不受到升息及通膨影響，包含鐵礦砂、銅價仍持續上漲。

鋼鐵股在今（21）日由海光（2038）、彰源（2030）、新鋼（2032）率先亮燈漲停，鍾崑禎特別說明，大成鋼（2027）在今年的預估殖利率將比其他鋼鐵類股要來的高，EPS相較去年將成長2成左右，榮剛（5009）在今年的獲利成長相較去年亦有2~3成成長空間。

鍾崑禎表示，殖利率必須與獲利成長性搭配檢視，許多投資人一提到鋼鐵股，第一個聯想到的是中鋼或中鴻，但它們相較大成鋼與榮剛，法人青睞度較低，若獲利成長性不好，只有高殖利率，對法人來說並不具吸引力，是股價漲勢相較沒有那麼強的主因。

久陽（5011）主業為生產建築、工業用尺寸螺絲，隸屬台鋼集團，受惠於鋼鐵類股的報價上漲，2021年由虧轉盈，今年獲利預計翻倍成長，先前順利取得彰化縣溪州資源回收廠焚化爐操作勞務標案，本業獲利將出現「爆發式」成長，後續值得留意。

中國大陸今年來積極執行碳中和，鐵礦砂及煤礦產量預期將減少，鍾崑禎說明部分鋼鐵廠自去年開始囤貨，觀察到庫存量下滑，表示市場需求仍在，整體來看，鋼鐵業今年的展望依然正向看待。

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（旺得富理財網 柯冠廷）