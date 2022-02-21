白易弘｜俄烏風雲再起 盤面關注兩族群

國際烏俄局勢緊張，烏克蘭東部上週五發生多起爆炸案，親俄組織「頓涅茨克共和國」發言人指控，這些爆炸是烏克蘭軍隊蓄意破壞，俄羅斯總統普丁重申沒有入侵烏克蘭的計畫，但拜登表示，普丁「已決定」入侵烏克蘭。

10 年期美債殖利率上周五（18日）下滑近 1.92％，科技股和工業股領跌，美股主指震盪收黑且連續第二周吞黑，標普上周跌幅為 1.6%，道瓊和那指分別周跌1.9％和 1.8％。

台股盤勢，大盤指數在上週回測季線後守住往上站回月線，本周將受俄烏情勢發展而震盪，營收創高股仍為盤面主流股，航運類股成交比重上升成為短線盤面撐盤類股，在烏克蘭內戰衝突升溫後本周回測季線的機率高。後續關注個股可留意1月營收創高IC設計類股與矽晶圓個股。

本周留意兩檔焦點個股

1.偉詮電（2436），Type-C接口在大陸、歐盟均表態下，走向一統化的趨勢幾乎已經確立，屆時預計Hub（集線器）端、Device（裝置）端USB4產品陸續推出，相關市場成長性可期。

除歐盟題材外，今年起隨著Host（主機）端陸續支援USB4，預計Hub（集線器）端、Device（裝置）端USB4產品陸續推出，USB Type-C裝置將持續增加。目前主控端兩大平台均有支援USB4，蘋果M1處理器、英特爾11代處理器導入原生支援USB4。Hub方面，首顆USB4終端控制IC已於去年第四季推出，各廠家預計於2022、2023年推出USB4 IC產品，未來幾年，該領域商機將快速成長。

2.合晶（6182），產能維持滿載，12吋矽晶圓及磊晶片產能逐步開出並貢獻營收，在手訂單能見度2022年上半年無虞，營運可望一路旺到今年下半年。由於半導體產能供不應求將延續到2022年或2023年，合晶受惠於游晶圓代工廠及IDM廠產能全線滿載並擴建新產能，帶動矽晶圓強勁需求，目前在手訂單及產能維持滿載，12吋矽晶圓及磊晶片開始貢獻營收，預估營運將維持成長態勢。

文/華冠投顧分析師白易弘

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