危機入市 俄烏緊張與疫情尾巴下 3檔開胡

俄烏殺股市也別砍光股票 疫情尾巴這3檔開胡了

美股受俄烏危機利空影響持續震盪，台股卻能逆勢持續上漲，從基本面來看，1月上市櫃公司營收月增8.97％，而新台幣兌換美元維持相對強勢，國際熱錢並未撤離台灣，外資期貨未平倉空單年後大幅減少1.5萬口，三大法人年後積極回補台股。

從技術面來看，台股穩定站在季線之上，17日道瓊大跌622點，對台股影響有限，台股大方向偏多無誤，惟國際市場不確定因素仍在，台股可能隨時受到影響，整體來看震盪走高機率大，投資人千萬不要受到短線波動影響，出清手中持股。

歐、美各國持續放寬各種防疫限制，本周日本宣布下月開始鬆綁外國人入境檢疫措施，從7天縮短至3天，預估台灣人入境也會再鬆綁範圍內，全球放寬疫情限制的大方向不變，暌違超過2年的國際旅遊熱即將重啟，帶動相關類股航空雙雄、飯店、旅行社等觀光類股本周大幅上漲，其中航空類股走勢最強的就是長榮航，飯店、旅行社龍頭分別為雄獅與晶華。

長榮航：1月營收106億，年增59％，貨運價格維持高檔，去年底新購8輛貨機，將帶動未來營收持續成長，國際旅遊熱潮，過去以客運為主的長榮航獲利想像空間大，此外，長榮航旗下大金雞長榮航太登錄興櫃，主要業務為修飛機，邊境管制鬆綁，業務動能持續攀升，激勵長榮航股價漲幅優於華航，新春開紅盤後，股價持續再創新高，股價有望複製去年航運類股的走勢，再掀一波航運熱。

雄獅：亞洲多國陸續開放邊境，台灣也做好開國門的準備，出國旅遊即將成真，過去國內旅遊龍頭雄獅，業務以國際旅遊為主，雖然近期營收、獲利表現仍不好，不過股價已率先反應未來，在還沒完全開放前，股價都有想像空間，本周股價突破整數關卡100元，震盪拉回維持在105附近，都可能是不錯的買點。

晶華：隨著全球疫苗覆蓋率提升，疫情流感化，與疫情共存逐漸形成共識，台灣首波開放的將是國際商旅人士，晶華是國內飯店業龍頭，更是國際商務人士來台住宿首選，股價突破疫情以來的新高，170元附近震盪不跌，都可以考慮進場買進。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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（中時新聞網 吳美觀）