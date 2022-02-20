陳豊丰 ｜俄烏衝突非關鍵 價值股中找避風港

中國信託證券投顧總經理陳豊丰

市場分析：

台股上周演出了一個300點空間的上下震盪，始於14日情人節受到俄烏戰事升溫衝擊長黑殺低，到16日傳出俄軍開始撤軍而反彈，再到18日俄烏風雲再起而台股處變不驚開低走平，以整周來看，加權指數幾近收平，表現強勢，與韓股相當。

台股指數的表現也許可詮釋如下，一是俄烏衝突不一定演變為戰事，政治調停似乎一直在進行，而政治事件之於股市的效應通常不大，甚至通常直接被外資（主動式外資）忽略；二是即使發生戰事，對台股影響不大。這兩點詮釋都能做更深入的觀點探討，而即使不論俄羅斯外交部發言人的雲淡風輕，既然股市的態度已明顯淡然，也就暫無深論的必要。

回頭看一下台股的表現，上周航空股因各國邊境解封將近的預期率先帶動反彈，接著由高殖利率且月營收表現佳的海運股加入反彈行列，成為股市主攻部隊。觀光股市值較小，但也受惠邊境解封預期而成為最強族群，農曆開年以來已上漲10.6％，邊境解封是我們2月14日提到的新焦點。海運類股也許是經過整理1～2個月後籌碼已沉澱，造成人氣迅速匯集，我們持續強調2021年海運與面板等公司大賺，本益比僅3～4倍，將大盤本益比拉低1.5～2倍之間，是「台股本益比不貴」看法的一大原因，而當海運營收持續上揚，而又可能配發高殖利率時，股價彈升理直氣壯。

海運股的反彈可能亦代表一個趨勢，就是低評價股票的崛起。一般來說，在艱難時期，投資者會在價值股中尋找避風港，例如現在進入高通膨與升息循環，股票的評價受到壓力，投資人轉向尋找優質的公司，也就是資產負債表有彈性且獲利能力可靠的公司，低評價代表低風險，高評價代表高風險。彭博研究指出，今年以來S&P500最貴的股票群下跌了10.4％，最便宜的股票群上漲了0.8％，兩群的本益比差異由高峰的31x下滑到17.6x，但仍高於過去20年一標準差的16.5x、與平均的11.7x，仍然不算便宜。

投資策略：

我們對台股的看法基調未改變，基本面的故事已廣為周知，而投資人對評價接受度，隨升息和縮表到來在改變中，以台積電、聯電即為明顯例子。台股已經受惠於豐沛的內資，以及相對高殖利率，將指數維持在一萬八千點之上，現在台股需要新題材，投資人需要新鮮感；然而觀察基本面的狀況，部分科技公司的庫存已在上升，消費者在高通膨下也開始對心中購買清單重新排序。

於此混沌之際，當沖持續盛行，而法人及大戶資金默默進入各產業的龍頭股，除了避險之外，務實的領股息也是好策略。3月份除了關注FED升息、縮表的訊息，也是關注各公司配息宣布的時刻，成長股則是個別合理評價水位的問題。

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