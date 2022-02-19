李鎮宇｜進逼烏克蘭 是俄羅斯國力滑坡下的必然選項

台新投顧總經理李鎮宇

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口某個程度上既是國力的要素，也是國力的重要表徵。美國之所以能成為世界第一強國，其鼓勵移民與移民人口持續帶進來的人口紅利，一直是其他國家望塵莫及的。相對之下，冷戰時期的另外一個強權，俄羅斯，卻面臨了相反的困境。俄羅斯自從蘇聯解體之後，人口不增反減。在1991年前蘇聯瓦解時，俄羅斯人口約1億5,000萬人，而目前俄羅斯的總人口大約比1億4,500萬再更低一點。

根據俄國官方的統計分析，在COVID爆發之後，2020年10月～2021年9月這12個月間，俄羅斯的自然人口暴減近100萬人。也就是說，俄羅斯早就不是很多專家眼中的蘇聯繼承者－具有高度生育力，年輕可以積極動員，全民皆兵的戰爭機器。反而是一個面臨人口老化，兵源不足，以及無法打持久戰、占領戰的垂垂老矣之古老國度。

老大口袋夠不夠深，小弟們最知道。以前蘇聯附庸國跟著蘇聯吃香喝辣，現在跟著俄羅斯卻要拉緊褲腰帶，小弟們當然不爽過苦日子，自然一個接著一個拋棄老大哥，跑去投靠對頭－北約。

首先叛逃的，是和俄羅斯苦大仇深的波蘭、捷克、匈牙利，慢慢的，連俄羅斯自家門口的愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞都加入北約，也就是說，北約幾乎已經逼到門口。如果烏克蘭和白俄羅斯再倒向北約，俄羅斯形同與北約正面交鋒，連基本的緩衝都沒有，這對俄羅斯國家安全來說，簡直無法容忍。

雖然俄羅斯號稱戰鬥民族，但歷來打仗勝少敗多，被逼到絕境，才靠天氣逆轉的情況比比皆是。敵人逼到家門口，就像拿破崙與希特勒的陰魂一樣，對俄羅斯而言簡直是無法容忍之怒，如果不能進一步反擊，將烏克蘭與白俄羅斯中立化，拉開國防縱深，一旦這兩國導向北約，俄羅斯勢必要提高國防支出，但這對於國力日漸走下坡的俄羅斯，是無法承擔的成本。

因此進逼烏克蘭，是俄羅斯國力滑坡下的必然選項，普丁是毫無選擇的。

會不會真的進攻烏克蘭？零星的衝突可能會出現，但全面性、占領式的陸戰發生機會並不高。首先，最好的時機點已經過了。入侵烏克蘭最佳的時間點，應落在2月15日之前，這是因為烏克蘭土地在冬天時呈現凍土型態，非常合適俄羅斯裝甲兵團長驅直入。

然而今年烏克蘭呈現暖冬，近期凍土已開始融雪融化，一旦完全融化，俄羅斯裝甲部隊便容易陷入泥沼陷阱的機動障礙，若2月中沒有發動大規模攻勢，之後出現大規模攻勢的機率，便會大幅度降低。其次，對於俄羅斯來說，除非很快地拿下整個烏克蘭，否則只拿下親俄的烏東，那親北約的西烏克蘭馬上會宣布獨立並加入北約。

北約的勢力也會很快地來到門口。再者，中國恐怕也不樂見俄羅斯拿下烏克蘭。雖然中俄關係近來急遽升溫，但中國身為烏克蘭第二大的貿易國，中國移民、一帶一路，中國透過投資烏克蘭箝制俄羅斯的大戰略從來沒有變過。一旦烏克蘭被俄羅斯拿下，中國過去幾年的投資將付諸流水。因此我們看到西方拚命撤僑，但中國卻一副老神在在，沒有要撤僑的樣子，明顯的是看穿了普丁的伎倆。

目前研判，俄羅斯與美國／北約，將會藉由這次壓力繼續原先的恐怖平衡，取得部分協議，如定期磋商，相關北約軍事人員短期內撤出烏克蘭，讓事件由急轉緩。在這樣的情境下，國際股市震盪，防禦、能源股表現較佳，原物料價格高檔震盪，美通膨問題延續。

但若兩方擦槍走火，真的開起零星衝突，甚至全面開戰，預料美國會切斷北溪二號天然氣管，這將導致全球能源價格暴漲，而油價上漲有利整體塑化類股表現，其中，芳香烴上游產品報價與油價走勢連動度高。

西方也可能對俄羅斯進行金融制裁，台灣金融業對俄羅斯曝險較大的壽險公司將首當其衝。此外，俄羅斯恐切斷關鍵材料鈀的供應，鈀為MLCC內電極主要材料，開戰後，可能因鈀緊缺而使MLCC報價上揚，至於大型晶圓廠因為具有多方面供貨資源，若戰事爆發，反而會因供應吃緊而受惠，股價先下後上，但中小型電子組裝／系統廠則可能因而受害，應該要避開。

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