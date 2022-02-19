星座理財（2月21日～2月25日）

白羊座－反彈調節 回檔承接



貴人磁場活躍，廣結善緣的功課不可少，心想事成的機會千萬別錯過。職場機會出現，別忙著拒絕，承接了再仔細研究也不遲。貴人財的能量雖也明顯，但愛心募捐而言，最好多費心思觀察。耳根子不宜過軟，聽聽就好。投資求財，反彈調節為先，回檔承接。

幸運物與色彩：蛋白石與粉藍色。

幸運數字：6、7、1、8及其組合。



金牛座－就勢論勢 順市而為



天王金牛位於中段。職場壓力依舊，本周最不該做的事，是不經意透露出自己的壓力情緒，一動不如一靜。不過幸運的是，金牛們的人脈能量活絡，即便疫情依舊緊張，也需戴上口罩出席群體活動，廣結善緣，積累貴人籌碼。投資求財，就勢論勢，同時也順市而為。

幸運物與色彩：硨磲與黃色。

幸運數字：2、0、4、9及其組合。





雙子座－事業轉型 理想階段



謹言慎行，因為守護星磁場並不理想。行動力降到最低，許多事情多觀察少行動是智者之舉。幸運的是，雙子們的事業運勢頗為理想，對於新事業的出發，或舊事業的轉型，是個理想的時段。值得提醒的是健康方面，戴口罩，勤洗手。投資求財，國際局勢的觀察極為重要。

幸運物與色彩：螢石與藍色。

幸運數字：1、6、4、8及其組合。





巨蟹座－財金動向 密切觀察



心境的管理十分重要，而生活作息的規畫與落實，更是不宜馬虎。學習磁場十分強大，抱持學習思維，向上蛻變的企圖心，巨蟹們容易獲得不同領域的成就。學會說好話，整體運勢容易出現正向翻轉。投資求財方面，國際財金動向值得密切觀察與掌握。

幸運物與色彩：石榴石與粉紅。

幸運數字：6、9、3、8及其組合。





獅子座－設妥區間 確實執行



偏財運勢頗為理想，不論是商務買賣、業務行銷，或股市投資，都值得努力，這時膽大心細是理想的策略。不過即便如此，還是不宜過於短線的衝進衝出，而人際關係的運作也同樣需要以靜制動，多聽少說。健康運勢需要多費心思。投資求財，設妥區間確實執行。

幸運物與色彩：鈦晶與金黃色。

幸運數字：5、4、6、7及其組合。

處女座－謹慎消費 提防劫財



謹慎理財，其中需要提防「歡喜劫財」，多給自己三分鐘再購買。另外，更需要規避情緒性的消費行為與機會，花錢安撫心情的事情少做為妙。幸運的是，貴人能量十分活絡，而此種貴人就在雙女們的身邊，尋找與營造從聆聽開始。投資求財，先觀察國際局勢，再行動不遲。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：6、1、4、8及其組合。





天秤座－工作聚焦 運勢提升



心情決定事情的順逆，情緒管理十分重要，不隨便釋放負能量與言語，是天秤們需要隨時自我提醒的。幸運的是，工作運勢頗佳，工作方面只要獲得了聚焦，整體好運勢就有機會獲得提升。偏財運亦佳，因此本周的投資求財，比較適宜以尋找調節機點為主軸策略。

幸運物與色彩：瑪瑙與紅色。

幸運數字：3、0、4、2及其組合。





天蠍座－短線策略 順勢為宜



逢人只說三分話，未可全拋一片心。話不要說得太滿，事不要做得太絕，多想想，這個世界並不存在所謂的理所當然，因此多給自己留一些運作的空間，會更幸福自在。愛情運勢頗佳，單身適婚者值得多參加朋友聚會。投資求財，短線策略不變，順勢為宜。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、7、4、0及其組合。





射手座－有意購宅 值得進場



家庭運勢十分理想，如何布局居家風水將依舊是過年後，值得再次執行的功課。其中最值得提醒的是購買屋宅的部份，只因為財利運勢與家庭運出現了共鳴現象，購買不動產值得進場，而股市投資求財，則宜以儲蓄概念股為佳，設妥區間老實運作。

幸運物與色彩：珍珠與乳白色。

幸運數字：6、7、4、2及其組合。





摩羯座－妥善規畫 短線財利



三星匯聚是山羊座目前的天星特質，冥王星在後段，水星和金星會相在山羊座，這是一種招攬貴人能量的絕佳天星寫照。需要提醒的是理財部份，由於能量場域擴及了投資求財的部份，因此妥善的規畫成為了必須。就現實面而言，不要為了投資而投資，而是順勢營造短線財利。

運物與色彩：黑曜石與深紅色。

幸運數字：9、3、1、8及其組合。





水瓶座－財利運佳 心想事成



土星寶瓶位於中段。水星寶瓶，剛剛展開序幕。由於磁場並不理想，因此寶瓶們需要妥善管理自己的情緒，謹言慎行。不過幸運的是，由於財利運勢頗佳，因此將生活焦點擺放在自我價值觀的建設上，容易心想事成。職場是非別太上心。投資求財，短線調節，獲利機點宜掌握。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、4、9、8及其組合。

雙魚座－投資求財 多做功課



雙魚之月展開序幕。由於磁場十分理想，因此雙魚們繼續坐擁幸運星座的寶座。人脈磁場更加理想，這是個宜善用貴人能量的一周，更適宜執行積累貴人籌碼的策略。需要提醒的是，凡事放開心，沒有執著的必要。投資求財，自己多做功課強過於聽信消息。

幸運物與色彩：璧璽與紅色。

幸運數字：3、9、4、0及其組合。



