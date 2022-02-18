黃勇文｜華航長榮航過熱 電子拉回找買點

近期台股受到烏俄衝突再次升溫，美股四大指數皆重挫，16日道瓊指數下跌623點，標準普爾500下挫94.78點；那斯達克下跌407點，加上費城半導體下跌133點，都受到戰爭的恐慌情緒。台股本身是淺碟市場，電子股領跌下，開盤先下挫百點，後續回測萬八大關。回顧近期情況，只要俄國沒有撤軍的跡象，全球金融市場都會受消息面影響而波動，台股只要能守穩萬八，才能走出盤堅格局。

盤面受到旅遊解封的利多下，航空股、觀光股成為近期台股盤面的焦點。由於疫情短時間受到控制，投資人不妨淺嚐即止，有好的獲利時機，就可以適度出脫。基本上台股長線漲勢以電子股為主，加上市場去年由貨櫃三雄當沖比過高，現在轉向由航空雙雄成為近期主角，但華航（2610）、長榮航（2618）現階段都已經過熱行情，可以等股價拉回時，未來或許有機會再次創高。

回顧大盤走勢，1月初高點18,619點、1月底低點17,633點，剛好台股一半為18,126點的位階，未來台股能夠站穩18,126點以上，持續走升下，對突破歷史高點有利，反之亦然。近期短線受到地緣政治的影響，但依過去經驗來看，開戰前不穩定因素將加劇，股價波動相對大，但是最主要影響股市，卻是通膨和升息的預期，加上產業獲利表現，才能使台股成為漲幅的前段班。經濟基本面不差下，股市才能維繫多頭行情。

綜合而言，近期等待不確定性消除時，台股才有利多頭走勢，短線受到國際利空因素，剛好可以修正漲多的行情，留意聯準會是否為了通膨加劇，升息提早釋出，將會影響全球熱錢走勢，建議操作以多頭電子股族群拉回找買點，如記憶體族群、IC設計及受惠升息的銀行股等，逢低布局，才能成為贏家。

文/資深分析師黃勇文

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