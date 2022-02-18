航空、晶圓雙雄能進場?郭憲政解析技術面

台股近期的人氣指標股首推「航運雙雄」華航（2610）與長榮航（2618），而許多投資人都持有晶圓雙雄台積電（2330）與聯電（2303）。本文就大家最為關心的這4檔個股做後市的分析與探討。

1.華航：1月7日k高27.9元，1月24日k低22.75元，高點向上0.382位置30元，向上0.618位置31.2元，2月17日k高已來到31.25元，意味股價進入空抵區，且2月17日為自起攻k起算的第9天轉折，股價進入空抵區又逢費氏時間波轉折，投資人宜減碼以對。

2.長榮航：2021年12月10日k高30.55元，1月24日k低23.5元，高點向上0.382位置33.2元，向上0.618位34.9元。2月17日為自起攻k起算的第9天轉折，股價進入空抵區又逢費氏時間波轉折，投資人不宜再過度去追價。

3.台積電：1月17日k高688元，2月8日k低628元，低點向上0.618位置665元，1月14日大量（9.8萬張）k低為661元，也就是說，台積電股價來到660元附近，就要保守以對。

4.聯電：最近股價弱於大盤，可能會有投資人想要搶反彈。聯電自2021年12月2日高點68.5元下跌到2月14日的低點53元，已（單一個股）融資斷頭，故股價會反彈屬正常。2021年12月2日k高68.5元，2月14日k低53元，低點向上0.382位置58.9元，向上0.618位62.6元。惟在2021年7月30日大量（69萬張）k高為59.9元，9月3日次大量（63.8萬張）k低65.4元。聯電的空抵區在58.9~62.6元，在59.9元~65.4元是有所謂的「天險」把關，賣壓將十分沉重。這點無論是空手想要進場或是持有的投資人必須要了解的。

文／啟發投顧分析師 郭憲政