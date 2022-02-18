賣船票買機票！郭哲榮曝長榮航華航買點

海運、空運到底該選誰，是今（2022）年以來台股市場的熱門話題，有分析師研判，華航（2610）、長榮航（2618）近來股價表現強勢，代表的正是長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）已經不太好漲，呼籲投資人應盡快把手上的船票換成機票，再晚就要來不及了。

摩爾投顧投資長郭哲榮指出，長榮航昨（17）日成交量60多萬張，很顯然就是長榮的主力大戶、中實戶知道已經拉不動長榮了，食髓知味的他們因而轉買長榮航，想複製過去的成功經驗。

「長榮航越是漲，代表長榮越不會漲，因為市場主力大戶已經認同現在是後疫情時代，貨櫃不會這麼塞，會塞的是人。」郭哲榮表示，現在有越來越多資金轉移到航空雙雄，很有去年貨櫃三雄的既視感。

從技術面觀察，郭哲榮提到，華航、長榮航目前的股價沿著10日線走，如果跌破了，投資人就先不要買，因為代表乖離率過高，選擇快回10日線但還沒跌破時進場，會是比較適合的時機。

而衛福部長陳時中近日透露，最快下半年就會開放國門，郭哲榮說雖然有點久，但往好處想，代表在這之前投資華航、長榮航都很安全，「貨櫃三雄要去換啦，你再不換呢，越晚換越來不及。」可是他也提醒，下半年就不要再買航空雙雄了，因為屆時恐已利多出盡。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 程子威）