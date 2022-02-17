專家曝航空雙雄操作策略 加碼2檔海運股

台股今（17）日在DRAM、航空與鋼鐵3方合力進擊下，指數持續攻高，資深分析師建議，操作航空股可留意雙雄的比價現象，長榮航與華航股價的合理價差為2元，若大於4元，落後的一方就會補漲，另相較貨櫃3雄短線漲多，慧洋-KY、四維航等2檔散裝輪，今年EPS都逾6元，殖利率或本益比較3雄更勝一籌。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，海、空運今年產業景氣能見度都很高，同時也都具有高殖利率優勢，是美國Fed（聯準會）升息時的資金避風港，並指出今年因Fed大動作升息縮表，聰明錢積極在各類股大舉提前撤出或介入，最明顯是疫苗及航空。

如現在疫苗需求仍強，但BNT、莫德納股價今年來暴跌30％～40％，表示疫苗股價不是反映現在，而是未來全球解封，疫苗需求減少。對照航空業至今仍慘澹經營，但全球主要航空股都在大漲，提前反映疫情解封的搭機業績成長。

疫苗與航空是過去2年疫情爆發期間，最對立的兩個產業，如今疫苗股大跌，而航空股大漲，表示今年全球走出疫情，恢復正常生活的大趨勢即將到來。

近來航空雙雄成台股焦點，但要注意兩者合理價差2元。去年11月，華航高點31.15元，比長榮航的高點29.3元，高出1.85元，當時華航訴求貨運題材，股價超過長榮航。

本波變成長榮航訴求疫情解封的客運商機，股價高過華航，但近來價差已近4元，因此周三長榮航開高走低，但華航補漲，兩者價差一度拉近到 2.7元，而雙雄今日再啟攻勢，長榮航早盤來到32.5元，華航為29.45元，價差又拉大到3元左右。

同時，市場關注長榮、陽明、萬海等貨櫃3雄的高殖利率利多，但估計3月下旬才會宣布股利，蔡明彰認為，反倒是去年獲利也很好的散裝輪，高殖利率卻遭忽略，可能是當前BDI指數尚未大漲，才使買盤裹足不前。

其中，去年大賺1個股本的慧洋-KY，今年主要有2大利多，一是1月稅前EPS1.16元，透露今年盈餘持續成長，今年旗下1/2船舶換約，漲幅達25％，全年EPS上看12元，另一則是以股利發放率50％、配息5元推估，殖利率近6％。

至於去年EPS僅次於慧洋-KY的四維航，辦理現金增資一波三折，股價自高點大跌54％，必須彌補歷年虧損，雖不能期待高股息，但今年EPS估計6~7元，本益比僅7倍偏低。

※免責聲明：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。

（旺得富理財網 李宗莉）

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