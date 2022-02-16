航運只是跌深反彈？ 8檔迎接作夢行情

俄羅斯撤回部分演習軍隊，俄烏危機解除，美股四大指數大漲慶賀，台股今（16）日跟著開高走高，投資人信心大振，台積電（2330）破天荒實施庫藏股，買回上限960元，股價跳空飆漲，終場收盤646元，帶動大盤漲279.66點，收在18,231.47點，重返18,200點，站回月線。專家表示，台積電買回張數不多，但宣示護盤意味濃厚，台股短線上仍偏整理格局，將在前波高點18,338點至季線區間震盪。

觀察近期航運股強勢表現，萬寶投顧分析師黃清照認為，「僅是跌深反彈行情」，今年看好的還是電子成長股，有題材加持，例如車用概念股作夢空間大，且股價基期低的，才有利潤空間，高獲利、高成長個股進可攻退可守，類股族群大才有比價效應，其中被動元件均符合上述條件。

被動元件已是成熟產業，加上技術門檻並不高，雖又遇上疫情爆發使得5G建設延後，被動元件產業景氣轉趨下滑；不過，在歷經多季的庫存調整後，產品報價逐步止跌，在終端市場回補庫存的需求陸續浮現，加上因疫情的關係，遠端居家需求提升筆電及平板下補足了部分缺口，且被動元件是電子的基礎元件，不論是5G、電動車等應用帶來大量需求，國巨（2327）、華新科（2492）、光頡（3624）、鈺邦（6449）、凱美（2375）、今展科（6432）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）等，後市可期。

不少資金觀望國際情勢，短波段操作成為主要操盤模式，摩爾投顧分析師蔡正華，往往存在一個原因讓資金進場點火。如之前提到的避險需求升溫，黃金價格大漲，貴金屬回收概念股爆紅，包括佳龍（9955）、金益鼎（8390）、綠電（8440）等就有資金進場點火，推升股價上漲。亦或是高端疫苗（6547）公布新冠疫苗在巴拉圭進行的臨床三期試驗解盲結果優越，獲得巴國核准緊急使用授權（EUA），國產疫苗概念股沾光，基亞（3176）、云辰（2390）、台康生技（6589）等順勢走強。

分析師看好的中長期看好的產業，仍屬電動車及元宇宙供應鏈。隨著美國、中國、歐盟的燃油車禁產禁售時程接近，加上車用晶片缺貨逐漸緩解，車電概念主流明確，當中如連接器的宏致（3605）去年前三季每股賺3.77元，元月營收創高，今年車用及網通用連接器出貨看增，同時布局Type-C領域多時，歐盟及中國大陸統一介面將受惠，首季營運可望淡季不淡，今年購併整合效益續顯現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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