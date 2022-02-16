俄烏緩解？專家押寶這5檔 普丁不打更賺

俄撤兵玩假的？專家曝押這5檔 普丁不打更賺

本周真是驚心動魄的開始，因俄國要攻打烏克蘭，導致上周五美股四大指數大跌，直接影響台股周一盤勢，大盤暴跌逾300點。周二傳出最新消息，美國預計本周三俄國會攻打烏克蘭，導致周二台股呈現量縮的觀望走勢，所謂槍聲一響，黃金萬兩，佳龍做貴金屬回收，因烏俄之間關係緊張，周一周二都是漲停鎖死。此外，聯華也是所謂的戰爭概念股，加上聯華今年本業亦是相當暢旺，去年與僑泰興宣布策略合作，在國內麵粉市場占有率進一步拉升，結盟效益逐漸浮現；加上旗下工業氣體事業，受惠電子業擴廠帶動需求增加，形成雙箭頭攻勢。

昨晚傳出好消息，普丁表示不願意發生戰爭，美股四大指數應聲大漲，但美國總統拜登表示，俄國是否會攻打烏克蘭，需要做核實的動作，而不是只聽信普丁的片面之詞。地緣關係緊張所產生的風險，稱之為系統風險，而系統風險的定義為影響所有資產的、不能通過資產組合而消除的風險。例如：戰爭、政權轉換、自然災害、經濟周期、通貨膨脹、能源危機和宏觀政策調整。

若是烏俄之間的緊張關係解除後，我們應該留意那些股票呢？筆者認為1月營收創新高或是高殖利率股都是一時之選。以下個股值得注意：

•至上：1月營收創下歷史新高，來到217.88億元，月增近2成，主要受到手機客戶備料轉趨積極，庫存調整提早結束、轉趨健康，優於先前預期。

•宇隆：車用零組件廠宇隆1月合併營收3.12億元，創下單月營收歷史新高，優於市場預期，主要係因車用訂單回溫速度較原先預估快，而2月在整體車用訂單需求回溫下，2月出貨也不看淡。

•興農：興農1月營收締新猷，單月營收來到23.42億元、年增近48%，主要係受除草劑出貨暢旺與漲價效益帶動。

•中探針：法人看好，電動車充電槍大電流探針供應商中探針大單到手，今年營運將續創新高。

•國泰金：國泰金獲利金額則創成立20年來新高，較2020年成長85％以上，每股稅後獲利（EPS）首破10元，達10.32元，等於賺逾一個股本。若以既往股利分配率來看，國泰金2022年至少應會配出3～3.5元以上的現金股利。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 吳美觀）