白易弘｜不確定因素消除 電子股反攻

周三（16日）上漲279.66點，收在18,231.47點，成交金額2,690.20億元。

外資買超84.65億元；投信買超23.32億元；自營商買超10.04億元，三大法人合計買超118.05億元。

周三（16日）在電子主攻、金傳輔攻下加權指數順利站回月線與18,200整數關卡，短線台股在俄烏衝突趨緩美股止穩後，指數近期將繼續上攻挑戰前高。

技術面部分，加權指數周三（16）日開高走高站上18,100後持續上攻，電子權值股台積電（2330）與聯發科（2454）IC設計類股獲買盤挹注，收量增紅棒站回月線，後續僅需量價配合得宜，攻克前高18,338.05的機率大增。

選股方向，PCB與快充題材

華通（2313），1月營收優於預期，達63.98億元，年增26.99％，月減7.38％，在美系春季新品、陸系新機備貨及重回韓系手機供應鏈下，訂單能見度可見3～4月，第一季華通營運將淡季不淡，華通的HDI稼動率維持高檔，接單結構佳，獲利高成長無虞，預估華通今年EPS達4.92元。

通嘉（3588），搶攻氮化鎵（GaN）快充商機，推出搭配其使用的電源管理解決方案。隨著5G快充商機持續成長，通嘉業績表現可望持續衝高。PWM IC在不同輸入電壓、輸出電壓以及輸出功率的情況下，可自動切換最佳頻率操作模式，藉以減低開關切換損失，並在極輕載條件不同輸出電壓下進行突衝模式（Burst Mode）位準調整使變壓器更加節能，無論是在美國能源局所訂定的規範（US DOE Level VI）或是歐盟發布的法規（EU CoC Tier-2），都可以符合最嚴峻的新能源法規。

今（17）日觀盤重點：

1.台積電（2330）能否站上月線。

2.加權指數能否攻過前高。

3.中小型電子股尤其是IC設計股能否續強。

文/華冠投顧分析師白易弘

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