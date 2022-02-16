范振鴻｜俄烏局勢緩解 聚焦通膨升息議題

16日加權指數收漲279點，量能僅2,690億元，量增但小於月均量，今天大漲當然就是俄烏緊張緩解，美股大漲帶動，整體就如近幾天說的，不確定性因素消除，市場轉攻。但仍須留意既然回歸市場基本面，那市場重心就會回到通膨以及升息的議題。

昨晚美國生產者物價指數（PPI）仍高於預期，顯示通膨壓力巨大，目前市場普遍認為3月15~16日的FOMC升息兩碼的機率幾乎底定，接下來FED官員也將陸續發表看法，因此市場持續震盪機會仍高，而更應該關注的則是3月15~16日所釋出的利率點陣圖，以及接下來縮減資產負債表的時間點與縮減速度，點陣圖將預告聯準會對全年的升息幅度以及時間點，而縮減的時間點與速度將影響市場縮資金的速度。

技術面觀察，美股部分如同先前看法，短線持續處在打底階段，台股今天站回月線，但月線趨勢仍向下，目前還需要8個交易日才會扣到萬八以下，屆時才會轉撐，若以富台指觀察，則還需要3個交易日，而10日線已經扣低轉撐，短線持續震盪機會大，沒有特別大的利多要直接轉強機會較低。

文/華冠投顧分析師范振鴻

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