6檔內需股走大運 專家曝這檔25元有找

俄烏邊境緊張情勢緩解，雖地緣政治風險有機會利空出盡，但美國聯準會（Fed）3月中旬將升息，又成股市動盪的另一伏筆，相較科技股短線仍承壓，分析師認為內需經濟趨穩，除看好食品、營建、金融3族群抗通膨，觀光也受惠邊境解封，點名揚秦、六角、欣陸、興富發、兆豐金與鳳凰等6檔內需股。

有鑑於Fed升息及縮表動作激烈，科技股獲利壓縮，加上全球疫苗普及率增加，人類也逐漸習慣與病毒共存，內需經濟趨穩，萬寶投顧分析師陳子榕認為，內需股較科技股更有機會出頭天，觀察陳子榕看好的6檔標的，除通通都低於百元，更有4檔屬於50元有找的銅板價，而欣陸目前股價不到25元，也是當中最低者。

陳子榕以擁有「麥味登」和「炸雞大獅」雙品牌的揚秦為例，1月營收以1.54億元創高，年增13.94％、月增0.01％，加上旗下品牌已在年後漲價，營收獲利有望提升。

此外，手搖飲料「日出茶太」母公司六角，則力拚海外拓張版圖，第1季規劃在澳洲、歐美、東南亞再展店55家，續朝每年全球門市淨增25％~30％、總目標1,500店的目標邁進。

還有資產股因具抗通膨特性，陳子榕也認為是可留意的焦點，如兼具不動產、環保工程事業的欣陸投控，1月營收以27.29億元創近3年新高，年增17％，且旗下大陸工程去年底拿下北市捷運工程標案，在建工程案量累計超過740 億元，不但刷新紀錄，也是前年營收的5.3倍，足以支撐未來幾年的營運成長。

而欣陸旗下的欣達環工，目前共有「淡水污水下水道系統BOT」、「高雄鳳山溪再生水BTO」等7個水務專案進行中，結算至去年第3季，合約餘額約有391 億元，同樣將大幅挹注母公司營收獲利。

另如營建股的興富發，受惠房市價量齊揚，1月合併營收40.18億元，年增102.43％，因看好房市長期發展，去年豪砸310億元購地，今年再首開業界購地第1槍，跨足台中水湳蛋黃區，規劃推出總銷82億元建案。

興富發去年EPS至少6元，大幅超越前年的2.11元，今年預計全台至少有9個推案，總銷逾600億元，外資已連9日買進逾6,000張。

至於金融族群部分，陳子榕認為也可分批布局，看好兆豐金受惠Fed升息及美元轉強趨勢，旗下擁有龐大美元資產，預料在「匯率」、「利率」等雙率帶動下獲利攀高，年後法人持續敲進，買超逾24,000 張，更是公股金融股中股價最高者。

同時，兆豐金去年EPS 1.89元，以去年股利配發率85％計算，今年可望配發 1.6元，殖利率逾4％。

最後則是觀光股中的鳳凰，雖因疫情禁止國外出團，導致本業大虧，為降人事成本支出，除實施減班休息等減薪措施，去年也因出售不動產及業外投資得宜，續維公司正常運作。

累計鳳凰去年前3季合併營收1.18 億元、年減73.68％，營業虧損0.46億元，但受惠認列處分不動產及業外收益，稅後淨利0.69 億元、年增近5.7倍，EPS 1.04 元，展望今年營運仍以國旅為主，並靜待國境解封。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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