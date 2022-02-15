俄烏對峙害慘台股?操盤手：這件事更要命

近日俄烏緊張氣氛再起，有新聞指出，美國情報單位警告，近期俄羅斯可能隨時會入侵烏克蘭，同時美國媒體報導，美國總統拜登告訴西方領導人，俄羅斯將在2月16日發動攻擊，導致全球股市風聲鶴唳，驚倒一片！美國道瓊指數近三天跌1,200多點，跌幅約3.3％；台灣加權指數近三天跌386點，跌幅約2.1％，投資人需要擔心嗎？

我認為投資人不用擔心，因為俄烏戰爭發生機率很小，從地理位置上來看，俄羅斯若要直接攻打烏克蘭首都基輔，俄軍得從白俄羅斯設法渡過橫亙兩國邊界的平斯克沼澤，其路線充滿泥濘、積水且草木叢生的地帶，會讓機械化部隊難以動彈。再者，昨天俄羅斯總統普丁與外交部長及國防部長舉行的電視會議中，俄羅斯總統反駁，關於美國警告俄國可能在近期入侵烏克蘭的說法，並強調繼續努力尋求外交解決安全危機的方法，以緩和緊張局勢，也願意繼續與美國對談。上述兩個原因，都是我覺得俄烏戰爭爆發機率不高的原因。

不過，若俄烏開打台股會怎樣，我在2022年1月25日的工商專欄說過2014年3月克里米亞危機，俄羅斯於2014年3月18日占領國際承認係烏克蘭領土的克里米亞半島中的烏克蘭海軍基地，那時台股隔天下跌42點，最低在8,508點，半年後台股最高漲到9,593點，大漲1,085點，漲幅約12.7％，所以俄烏真的打起來對台股反而是利多。最要的是，近期影響台股漲跌趨勢真正的原因，不會是俄烏戰爭，而是美國聯準會升息、縮表的力道，才會真正影響台股的走勢！

綜觀之前，台股過去因國際情勢造成的波動，影響都很短暫，最終會回歸台股基本面，像之前2016年6月23日英國公投確定脫歐，隔日台股大跌199點，可是相隔4個多月後，台股卻上漲約1,400點，漲幅約16.5％，所以現在這種短期消息面影響台股的因素，造成台股近期下跌，只是短期的震盪，最終仍要視美國通膨狀況、升息政策，及緊接而來的縮表力道而定，今年台股我預期波動會比較大，操作難度會上升，但是台股本益比約15倍相較其它國際市場偏低，還有高現金殖利率，以及台商資金陸續回流，加上政府打房政策也會讓某部分資金流入股市，所以短線俄烏戰爭引發的這場火，是燒不起來的，台股上看2萬點目標不變！

（摩爾投顧郭哲榮投資長）

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