賴昇楷｜台股存4大優勢 5檔焦點股有戲

上周台股開紅盤如期展開「紅包行情」，大盤一周累計大漲636點，不管是在順境時的攻擊強度或在逆境時的抗跌程度皆明顯優於國際主要股市，期間大盤攻上所有均線的高姿態格局唯有英國金融時報指數、法國CAC指數等少數市場可比（這些市場還是受惠新冠疫情爆發以來基期偏低）。

今天台股受到俄烏戰爭風險升高引發油價大漲、美股重挫之外部利空拖累，大盤應聲大跌313點失守「萬八」關卡、櫃買指數同步大跌2.38％摜破半年線，所幸破線幅度相當有限，整體線型結構依舊強於國際盤。

台股除了均線排列遙遙領先絕大多數國際股市之外，盤面尚有四大優勢：

（1）目前大盤位在「萬八」附近的歷史高檔區，亦即盤面籌碼大多處在獲利狀態，假設俄烏開戰將使金融市場面臨極大風險，今天獲利了結賣壓理應奪門而出，非但現貨不該下跌量縮，期貨更不該收斂逆價差，偏偏盤勢發展卻是如此。

（2）台股元月回檔未見明顯高檔套牢量，而且原本相對套牢情況比較嚴重的外資籌碼也於農曆年前低檔認賠，即使年後略有回補但因部位有限而且今天幾乎全數停損，所以外資之後能砍的籌碼（或者說能製造的賣壓）不至於太大。

（3）融資水位與外資庫存水位呈現同樣的變化，大盤元月回檔5.29％，上市融資降幅9.8％，櫃買指數回檔10.68％，上櫃融資減幅13.75％。農曆年前上市櫃融資減幅都大於指數跌幅，農曆年後融資增幅卻跟不上指數漲幅，換言之台股整體浮額不會太重。

（4）輸家「外資」與「融資」態度保守，過去兩年的大贏家「投信」卻趁利空不斷加碼，既然贏家樂觀看待後市並且持續重押，不難推測台股未來籌碼結構可望愈來愈加穩固。

證諸歷史，大多數政治因素的衝擊往往來得急、去得快，能夠影響的時間、空間其實有限，況且台灣去年上市櫃公司獲利改寫歷史新高，台股現金殖利率在全球主要股市可謂名列前茅，估計下檔支撐不會太弱。

近期可留意五檔焦點股如下：

1.合晶：為矽晶圓廠，1月營收10.2億（年增34.16％），創歷史新高。今年矽晶圓產能供不應求，8吋在Q1漲價10％，Q2會再調漲，下半年隨著IDM及晶圓代工廠新產能逐漸開出，漲幅將擴大。6吋以下更為吃緊，尤其是4吋預計全年漲幅將達到30％。今年龍潭廠將擴增8吋矽晶圓產能10％，並且全力擴大12吋矽晶圓產能，下半年將進一步提高至2萬片，預估今年營運將是「量價齊揚」，獲利可望大步躍進。

2.新唐：為IC設計廠，MCU（微控制器）主力在高階32位元產品，並且著重在車用、工控、高階消費電子領域，由於全球8吋晶圓代工產能緊缺至少持續到下半年，反映成本上升的漲價動作將使Q1淡季不淡，Q2旺季將帶動營運持續成長。BMIC（電池管理晶片）已擁有9家電動車客戶，今年將擴大應用到電動摩托車及電動自行車。

3.宇隆：為精密金屬沖壓件廠，去年營收32.32億，創歷史新高，預估EPS達9元，大幅優於前年的6.23元。今年來自BOSCH及DENSO訂單提升，帶動車用領域營收將成長10％以上。自行車鍛造件訂單依然強勁，加上新客戶DT SWISS挹注，預估自行車方面的營收成長30％以上。總體而言，全年營收估計成長20％，再創新高。

4.富采：為LED整合廠，去年成為蘋果搭載Mini LED背光源iPad Pro、MacBook Pro的獨家供應商，帶動營收及毛利率大幅成長，預估全年EPS3.5元。今年因應蘋果及非蘋客戶Mini LED訂單強勁，Q2將開出2成新產能，全年將擴產達5成，可望推升Mini LED相關營收年增達40％，加上紅光LED、感測應用訂單持續成長，預估全年EPS成長至4.8元。

5.強茂：為功率元件廠，今年全球IDM大廠普遍看好車用及工控領域的功率半導體供不應求至少延續到今年下半年，產業景氣持續向上。公司的8吋MOSFET製程及封裝產能增加，中高壓MOSFET、IGBT及SiC（碳化矽）二極體新產品陸續推出，強化布局工控、電動車、充電樁應用布局，在高階產品比重拉高將提升毛利率，預估今年營收可成長10％以上，獲利可望挑戰成長20%。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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