Omicron拖累台股 專家揭12月轉折關鍵

英國通報出現首例因Omicron變種病毒的死亡個案，讓當天歐洲股市下跌，使美股四大指數盡墨，也讓今天的亞股一片綠油油，台股開盤見低點，開低走低跌破月線。很多投資人都想問，難道股市對Omicron病毒最恐慌的時刻，難道還沒過去嗎？台股還會不會有更深的往下拉回？

首先，筆者認為本周對於台股相當關鍵，因為有很多事件都會發生在本周，先是周三的台指期結算、周四凌晨3點的FOMC會議、周四的台積電除權息、周五的富時指數調整生效、期間還有許多央行的貨幣政策決議，都讓台股與國際股市處於多空激戰的狀態，所以後勢不用太早下定論，反而要注意有無利空出盡的轉折關鍵。

例如筆者在此專欄就預告過，Omicron病毒的致死率將決定一切，按照英國初步的數據來說，英國有3,137位Omicron個案，然後出現首例死亡個案，英國初步致死率是約0.03%，也就是萬分之三，仍低於Delta病毒致死率的約0.3%到0.6%，也遠低於原始病毒株的2%致死率，所以目前並不足以為懼，而且潛在Omicron個案可能更多，會讓致死率更低。

而美國首席醫療顧問佛奇，上周說Omicron早期數據「令人振奮人心」，也預告本周三左右，會有更多新數據公布，筆者認為美國數據的好壞，對股市才更有影響力，而且，南非變種病毒通報後以來，將近過了三個禮拜的時間，等到滿一個月後，很多因疫情住院接受治療的數據也會出來，致死率是高是低，會有更多參考去佐證。

總之，台股對於疫情的恐慌式下跌，總是能一再漲回來，如果現在跌的全是因Omicron病毒，筆者是樂觀看待加權指數未來再漲回18,000點的，因為COVID-19冠狀病毒仍可能像筆者預告的，跟1918年的西班牙流感一樣，兩年多可能就消失了，就算沒消失，輝瑞等大廠會研發新抗新病毒的藥，對疫情發展不用太悲觀。所以只要台股資金行情還在，台股在明年Fed升息之前，還是有機會欣欣向榮，內資法人在今天大跌之際，反而還逢低入場買超，加上台股ETF資金突破2兆元，台股被動買盤會持續進駐，只要Omicron致死率低的證據越多，台股將轉折再上，後勢可以樂觀期待。

（摩爾投顧郭哲榮投資長）

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