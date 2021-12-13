賴昇楷｜叩關萬八情怯 5檔焦點股可期

上周美股強勁反彈帶動全球股市跟漲，技術線形原本就領先站上所有均線的台股同步走高，大盤一度攻抵17,988點再次逼近「萬八」大關，櫃買指數更是一馬當先改寫今年以來新高，從大盤價量配合情況來看要過「萬八」其實輕而易舉，但卻偏偏「近關情怯」止步於「萬八」關前，今天同樣開高走低收跌58點，技術面量縮小破五日線。

由於美國聯準會（Fed）將於台北時間12/16（周四）凌晨公布利率決議，目前市場咸認極有可能加速縮減購債的步伐，讓結束購債的時間點從明年6月提前至春季，以達成Fed2022年將升息三次的預期，與此同時國內外也出現不少保守的觀點，外部包括美國知名商學教授Siegel警告「Fed恐加大力道抑制通膨，關鍵時間點12月中，美股勢必會修正」、華爾街新債王Jeffrey Gundlach表示「Fed加速縮減量化寬鬆，金融市場將要波濤洶湧」等，內部則有「大盤搶在FED會議前攻高，主力趁勢落跑」、「中小股靠11月營收拉高出貨，小心利多出盡」等。

雖然近期看衰台股言論不少，大盤短線節奏也確實稍嫌疲軟，不過12月初台股既然能在全球股市一片綠油油之中獨自站上所有均線，邏輯上怎會在國際股市漸漸好轉，且本身走高過程不見出貨量的情況下反而出現問題？估計短線止步萬八關前應該只是「關前洗盤兼誘空」的手法，一來畢竟國際面仍有Fed政策的不確定性因素，多少會有浮動籌碼，二來台股當前位階已在歷史幾乎最高檔，就指數觀點而言怎麼賣都是賺，此時往往最易洗出浮額。總結來說，繼續看好年底集團、投信作帳行情，甚至之後的元月行情、紅包行情。

本周可留意的焦點股：

1.漢科（3402）：

（1）無塵室設備大廠漢唐（2404）旗下子公司，是全方位系統整合廠，業務涵蓋無塵室機電統包、氣體管路工程、高真空系統等，客戶涵蓋台灣各大半導體廠，包括台積電、聯電、旺宏、華邦電、南亞科、美光科技等，面板廠友達、群創、彩晶，光電廠富采、光磊、億光等；

（2）前三季每股盈餘3.03元，累計前11月營收27.3億，年增率17.8％。今明年全球至少27座晶圓廠啟動建置，包括台積電在台灣、美國、日本建廠，聯電在新加坡蓋新12吋廠（目前已有分公司就近服務聯電新加坡廠），公司未來2年營運成長可期。

2.力致（3483）：

（1）前三季EPS3.25元，累計前11月營收69.33億，年增率32.04％。商用筆電拉貨動能續強，車用散熱模組等高毛利產品出貨比重持續提升，加上向客戶反映原物料成本提升報價，Q4營收可望來到今年最高，毛利率同步提高；

（2）智慧手機用TGP（薄型均溫板），Q4將取得中系、韓系等品牌廠認證，明年逐步放量出貨，由於TGP單價高、毛利佳，將成為另一成長動能。

3.崧騰（3484）：

（1）為台灣變頻控制器與電源開關模組大廠，前三季EPS6.71元，累計前11月營收63.55億，年增率54.77％，雙雙創下同期新高；

（2）主力客戶Makita（日本工具機大廠）明年成長率超過10％，預計公司明年來自工具機應用的成長率維持20％以上；

（3）已搭配台達電打入特斯拉供應鏈，今年出貨金額提升逾倍，預計明年下半年將隨新車種迎來快速成長期。

4.鉅祥（2476）：

（1）為金屬機構件廠，前三季稅後EPS2.79元，累計前11月營收58.64億（年增率36.29％），雙雙創下同期新高。受惠打入蘋果iPhone音圈馬達（VCM）供應鏈，以及車用影像系統出貨成長，帶動毛利率上揚，全年EPS可望挑戰4元；

（2）展望明年，車用、工業與醫療仍是成長主軸，加上消費電子新客戶的效益持續，預估明年營收將成長超過10％。

5.湧德（3689）：

（1）為連接器廠，受惠全球推動5G建設帶動高速傳輸連接器需求擴增，前三季每股盈餘2.99元，較去年同期1.80元大幅成長，今年每股盈餘可望挑戰4元，創七年新高；

（2）明年後疫情時代，預計5G基礎建設與機房佈建速度加快，帶動2.5G以上的Multi G高階產品需求擴增，毛利率與獲利率將持續提升。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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