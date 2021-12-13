白易弘｜指數萬八上下震盪 專家選股看這3檔

國際情勢

美國勞工部上周五（10 日）公布 11 月通膨率創近 40 年新高，但大致已在市場意料中，這減緩聯準會（Fed）可能需要更積極緊縮貨幣政策的疑慮，美債殖利率開高後回落，終場大致收在平盤。先前當 10 月 CPI 數據超過預期時，美國公債殖利率曾大幅上升，打消市場對通膨可能在央行沒有過多干預的情況下迅速自行消退的希望。

台股盤勢

大盤本周在美股止穩下有機會再戰萬八，但指數攻高容易有獲利了結賣壓，個股輪動表現的機率較大。擇股可留意法人連續買超且11月營收持續成長個股如車用導線架的順德（2351）或者矽晶圓族群的台勝科（3532）、中美晶（5483）。

本周焦點個股

1.大成鋼（2027）

中國為全球主要鎂的供應國，中國限電政策直接影響鎂的供給，帶動價格一個月內大漲 5~6 倍；本來鎂在 5 系列鋁捲板的成本結構中比重不高，但因為漲幅太大，因此大成鋼開始加徵鎂附加費因應。以大成鋼營收占比來看，鋁捲板占 43%、不銹鋼產品 37%、子公司螺絲帽扣件通路大國鋼則占 20%；其中，鋁捲板中，又以 5 系列占 8 成最多，可以說是公司的主力產品。目前美國鋁捲板供需吃緊狀況未解，平均每個月銷量在 2.8 萬公噸上下，11 月、12 月有美國感恩節、聖誕節假期影響，工作天數減少，出貨、營收可能略減，但漲價將支撐獲利表現正向。大成鋼近日再通知客戶鋁捲板加徵鎂附加費每公噸 300 美元，等同再加價 5.5%，總計漲幅 8-9%，本季獲利可望不淡。

2.順德（2351）

上市櫃公司2021年11月業績陸續公告，導線架三雄皆有不錯表現，其中長科*(6548)11月營收寫下新高，而順德(2351)、界霖(5285)均創歷年第三高。目前三大廠依舊訂單滿手，預期12月業績有望居高表現，帶動全年業績締新猷。2022年起將會有新一波價格調漲，加上新產能加入，明年也將維持雙位數成長動能。順德南投新廠明年開始投產，在新產能、漲價效益延續下，順德明年營收有機會保持兩位數增長。

文/華冠投顧分析師白易弘

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