陶文看台股｜ 12/13至12/17一週股市黃曆

《陶文看台股》：（12/13至12/17一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山火賁卦】多方後繼無力 區間運作為宜

上周台股周線雖以上漲129點作收，不過從最高位於17,988點，萬八持續上攻無果看來，【火地晉】的如日中天與氣勢非凡卦象，並無如期發揮效能。市場上認為原因在美科技股收黑，以及本土疫情加零破功，同時也看到外資反手賣超，這些市場現象就回歸市場。

【火地晉】卦象中「拉抬盤勢與指數元素自顧不暇」的訊息，早就看出端倪，因此強調的是「多空觀察擺兩旁，高出低進，靈活營造短線財利的策略擺中間」。對於後市，市場依舊樂觀，認為短多依舊占上風，只不過許多與政策有關的事務將逐步上場，因此呼籲「停、看、聽」的聲音也不絕於耳。且讓我們用最客觀卦象占卜的「另類觀察」，繼續看下去。

時序進入12月第三周。季節時序進入「子月」，對於【山天大畜】年卦而言，屬於多方主事的位置與時段，或許正因如此，大盤才會即便出現利空也沒有隨之急挫。不過萬八長攻不下也是不可否認的事實，而這部分則與卦象中的市場前景不明確有關。

有意思的是，此種利空不跌、利多不漲的尷尬時段，12月台股投資求財卦象卻也占得了，短線運作，見好便收，區間味道濃厚的【山雷頤卦】。

【山火賁】是本周台股投資求財卦象。此卦說的是「夕陽無限好，只是近黃昏」，對事務的執行而言，代表宜善用時間與機會，該收成的先收成了再說。投資求財亦是。

再以卦象中的多空架構角度觀察，可發覺卦象中的拉抬能量依舊明顯，雖然卦象中的空方依舊動作頻頻，壓力也依舊清晰，然而多方推動指數的元素十分爭氣，因此欲小不易的現象值得期待。

不過可惜的是，由於卦象中的多方後繼力道不盡理想，意味市場追價意願不如預期。因此這一卦的求財趨吉避凶策略，將依舊會落在區間模式上。

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