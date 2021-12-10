郭憲政｜淺談低軌衛星概念股與航運股後市

首先就幾檔「低軌衛星概念股」做一技術分析：

1.PCB相關有台光電（2383）：9月23日K高251.5元，10月13日K低200元，高點向上0.618位置283元，11月30日K高293.5元已進入絕對空抵。

2. 高頻無線通訊模組有同欣電（6271）：8月24日K高284元，10月5日K低208元，高點向上0.382位置313元，向上0.618位331元，11月22日K高323.5元已進入絕對空抵。

3. 小型衛星地面站的台揚（2314）：9月30日K高88.2元，10月14日K低65.1元，高點向上0.382位置97元，向上0.618位置102.5元，11月16日K高96.5元，已接近初步空抵。

4. 路由器的啟碁（6285）：9月27日K高77.3元，10月5日K低69.2元，高點向上0.382位置80.4元，向上0.618位置82.3元，11月3日K高已來到80.6元並進入空抵警戒區。

5. 電源供應器的系統電（5309）：7月6日K高41.25元，8月18日K低28.35元，高點向上0.382位置42.4元，向上0.618位置43元，11月18日K高46.5元，當天並出現帶量（2.5萬張）長上影線黑K，且11月16日爆3.2萬張大量並出現長上影線黑K。在股價來到高位階，出現這些現象意味高檔已有主力逢高出貨。



其次航運股，就以最熱門的二檔（2603）長榮與（2609）陽明來做技術分析：

1. 長榮（2603）：7月6日K高233元，10月18日K低85.5元，低點反彈0.382位置142元。唯6月16日成交量101.6萬張，K低132元，K高147.5元，也就是說，當股價來到142元的初步空抵與147.5元時，會面臨大量想要解套的賣壓，投資人要特別留意，有獲利可適度減碼，找停利點出場。

2. 陽明（2609）：7月7日K高234.5元，10月18日K低83.6元，低點反彈0.382位置141元。唯6月18日成交量74.7萬張，K低138.5元，K高149.5元，也就是說，當股價來到141元的初步空抵與149.5元時，會面臨大量想要解套的賣壓，投資人宜特別留意，有獲利可適度減碼，找停利點出場。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

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