白易弘｜量能擴增才能攻堅站穩萬八

周三（8日）上漲35.50點，收在17,832.42點，成交金額3,673.37億元。

外資買超169.47億元；投信買超3.96億元；自營商買超15.56億元，三大法人合計買超188.99億元。

周三（8日）開盤因美股周二大漲而開高，隨即前高賣壓出籠，漲點收斂，近日強勢的航運貨櫃運三雄收上影線，晶圓代工漲勢亦告休息，終場小漲35.50。

技術面部分，加權指數周三（8日）開高走低黑棒攻前高失利，量縮。未來盤勢醞釀新一波的漲勢攻擊，較大反壓在18,000前高區。

選股方向，IC設計相關族群

創惟（6104），創惟已經投入USB 4的控制IC研發，最快預期2022年將放量生產。第三季單季合併營收達8.71億元、年成長27.2％，毛利率年增7.1個百分點至51.7％，稅後淨利為1.76億元、年增75.1％，每股淨利1.97元，其中合併營收及稅後淨利同創單季新高水準。11月營收再創新高將可推動全年獲利再創新猷。

亞信（3169），由於人工智慧運算結果將會產生大量數據在機台設備及控制中心之間往來，因此網路傳輸骨幹就顯得相當重要，亞信目前已經成功以工業用乙太網路卡位進入供應鏈，後續將有機會隨著這波商機持續成長，推動營運再創新高。2021年受惠於乙太網路晶片熱潮，業績可望翻倍成長，2022年將在工業、消費性等市場拉貨齊旺效應下，使營運將再締新猷。

今（9）日觀盤重點：

1. 台積電聯電能否出量上攻。

2. 加權指數能否站上18,000。

3. 高價IC設計類股輪動效應。

文/華冠投顧分析師白易弘

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