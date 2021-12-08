吳官隆｜攻萬八再等等 6題材各顯神通

12月的台股走勢維持高檔，上市指數站上季線28天而上櫃指數站上季線31天，最近一周主要看到元宇宙、低軌衛星與航運等是主流，近兩天看到矽晶圓、IC設計與第三代半導體等，也有好表現。

加權指數現在還是17,750點上下250點來回拉鋸，近期上攻補量都無法超過4,000億元，但是在美股已經看到止穩，台股還是上市及上櫃兩市場各自努力的盤勢。第四季都是成交量最高的一季，盤整不會太久，關注電子與傳產的指標族群，如果成功帶量上漲，行情就有機會再做延續，預期12月的15日前就有可能挑戰18,000點、甚至前高18,034的位置。

本周十二月第一周結算，上周三17,585到本周收17,832，加權一周區間漲247點，本周三加權指數收盤漲35點，日K棒高檔留下150點的上影線；陸股上證指數是3,627點，上證也已經站穩季線位置。

加權指數雖然轉強，可惜結算上市盤勢仍然尾盤有下壓，是努力向上但是被結算干擾的行情，元宇宙已漲多了周三很震盪，威盛、宏達電、建達、立衛等都被摜壓，幸好矽晶圓、低軌衛星、航運在此有支撐，周三指數小漲，周四要找到續漲機會，短線要看航運、太陽能及低軌衛星，大盤暫時上攻力道不夠，要4,000億元以上常態才是真正安全的量能，需要再努力一周。

技術面加權指數5日均線是17,747，連續5天站上5日線位置，周三仍然有守穩5日線，盤勢短線仍舊算強勢，周四要撐住才行，才能讓後面更加樂觀，周四仍需要看到傳產與電子主流表態，如散裝與太陽能，當然低軌衛星也要努力，期待最好是周五就有帶量紅棒的攻擊。

台股短線多頭有再上的機會，市場的買盤回流，可惜上市及上櫃兩市場行情無法一起前進，周四盤勢一定要守住17,750位置才行，這點是特別的重要，守住到周五才會有好表現，後面兩天超重要。

列舉一些傳產與電子的優質標的，型態已經有轉強，供投資參考，航運：裕民、四維航、長榮，低軌衛星：萬泰科、譁裕、元晶，太陽能：茂迪、達能、國碩，第三代半導體：光磊、大中、茂矽。

華冠投顧分析師吳官隆

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