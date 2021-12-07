陶文看台股｜高出低進 營造短線機會

《陶文看台股》：周一（12/07）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷山小過】高出低進，營造短線機會財利。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這一天05：57交節令「大雪」，代表正式進入「子月」。

辛丑年庚子月，是太歲文昌星主事的月份，再加上「歲合星」的加持，這是個吉利的月份。

這一天雖然出現了「月德合吉星」的身影，不過憲協還是以「不取用」註解之。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

冥王星、金星與太陰星匯聚，火星與海王星從不同位置釋放合相磁場，從天星角度觀察，發覺這是個吉利的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

雙星拱照，金星磁場十分理想，對於投資求財而言，這是一種喜訊。

雖然木星依舊扮演三刑會沖的「頂點行星」，因此盤勢的壓力可想而知，不過短線財利依舊值得營造。那就是，急跌承接，營造的是反彈後的機會財利。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤從跳空開低，指數一度挫逾百點，不過隨即出現支撐，盤勢向上挺升。

然而可惜的是，由於多方火力不足，最後還是以小跌近9點作收，量能也萎縮至3000億元之下。

【水澤節卦】

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷山小過】是這一天（12/07二）台股投資求財卦象。

這一卦說的背景故事是大鵬鳥在高空盤旋的意境，大鵬鳥的目標是在尋找休息的地方，對於事務的占卜來說，這是個尋找見好便收時機點的卦象。

對於投資求財而言，自然也會是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個大盤被推著走的卦象，雖然卦象中的上漲元素氣勢並不明顯，不過空轉多的訊息卻十分活絡，而多方能量也讓大盤獲得了表現的機會。

不過還是需要提醒的是，由於卦象中的多方步調並不協調，即便市場充滿喜樂氛圍，占得此卦的買賣運作，還是有必要以逢高站在賣方的策略執行。

吉利方位：正東方、東北方、西南方。

吉利顏色：紫色、橄欖黃、咖啡色。

吉利數字：2、3、8、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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