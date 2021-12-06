白易弘｜變種病毒帶新變數 指數震盪及個股表現

國際情勢，新冠變種病毒 Omicron 震盪市場，整體科技業都受到回落壓力影響，那斯達克綜合指數上週五大跌 1.9%，週合計共下跌 2.6%，為今年單週表現第五差，是因非農就業報告令人失望，且 Omicron 疫情令人擔憂，資金湧向大眾認為能夠渡過難關、不會破產、不會陷入財務困境的公司。



台股盤勢，大盤本週易受美科技股回落影響，指數攻高不易個股輪動表現的機率較大。擇股可留意法人連續買超且11月營收持續成長個股，如記憶體族群的華邦電(2344)，或者矽晶圓族群的台勝科(3532)、中美晶(5483)。

本週焦點個股，

1.大成鋼(2027)，

中國為全球主要鎂的供應國，中國限電政策直接影響鎂的供給，帶動價格一個月內大漲 5~6 倍；本來鎂在 5 系列鋁捲板的成本結構中比重不高，但因為漲幅太大，因此大成鋼開始加徵鎂附加費因應。以大成鋼營收占比來看，鋁捲板占 43%、不銹鋼產品 37%、子公司螺絲帽扣件通路大國鋼則占 20%；鋁捲板中，又以 5 系列占 8 成最多，可以說是公司的主力產品。目前美國鋁捲板供需吃緊狀況未解，平均每個月銷量在 2.8 萬公噸上下，11 月、12 月有美國感恩節、聖誕節假期影響，工作天數減少，出貨、營收可能略減，但漲價將支撐獲利表現正向。大成鋼近日再通知客戶鋁捲板加徵鎂附加費每公噸 300 美元，等同再加價 5.5%，總計漲幅 8-9%，本季獲利可望不淡。

2.晶技(3042)，

2021年 在5G、網通及小型化產品需求提升下，前三季營收將超越去年全年 110.48 億元，稅後純益為 24.31 億元，年增 1.33 倍，每股純益 7.85 元。晶技2021年營收將再創新高，其中汽車應用今年以來已成長 30-40% ，是主要成長力道之一，車用頻率元件銷售占營收比重攀升至 8% 以上。晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性的車用影音娛樂系統，進一步跨越到電控領域，目前客戶包含美國及中國電動車大廠。

文/華冠投顧分析師白易弘

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