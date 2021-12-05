陶文看台股｜逢高調節 不追逐

《陶文看台股》：周一（12/06）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水澤節卦】逢高調節，不追逐。

【股市黃曆】12月06日星期一

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「官貴吉星」照拂的日辰，由於「財官併臨」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

天王星釋放合相磁場的今天，的確諸事皆宜。

不過，由於木星、火星和羅睺形成了三刑會沖天象，這是個十分不協調的天星結構，重大事務的抉擇與轉變，還是稍安勿燥為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星與冥王星會相，火星和海王星從不同位置，置放不同的合相能量，這是個十分吉利的日辰。

這一天的投資求財，短線有利可圖。

不過國際上的整體經濟動態與抉擇，還是有必要亦步亦趨的方式密切觀察。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤雖然依舊開紅盤上漲，不過盤勢隨即下走，指數整場都呈現優離狀態，平盤附近狹幅震盪，終場以小跌35點作收 ，量能則是萎縮的。

【火水未濟卦】水火不容的不協調狀態出現了。卦象中的許多訊息，也和大盤十分吻合，那就是「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方主事的卦象，然而由於空方自顧不暇，即便氣勢不明顯，還是釋放了善意。因此這卦的主要訊息在於「利空不跌」或「看空不空」………」事實上也是「看漲不漲」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【水澤節卦】是這一天（12/06一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是步步為營和依照策略形式，就從按部就班，依照計畫行動。

對於投資求財而言，也是如此。這是個需要節制策略的卦象。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然多方磁場並不明顯，而即便市場樂觀氣氛略佔優勢，不過由於市場上的多方並不直接表態，因此這一卦成為了看漲不漲的結構。

值得一提的是，由於空方繼續扮演友善的角色，因此市場上的樂觀氣息，已然感染了投資人的思維。然而即便如此，逢高調節，不追逐，成為了這一天的主要趨吉避凶。

吉利方位：正北方、東北方。

吉利顏色：藍色、紫色。

吉利數字：1、6、9、4。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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