陶文看台股｜ 12/06至12/10一週股市黃曆

《陶文看台股》：（12/06至12/10一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火地晉卦】不問多空，只問區間。

上週台股周線收漲327點，指數一度逼近萬八點，在前一週下跌了448點之後，總算是收復了一些失土。而日線也在連續六根黑棒之後反彈，雖然上週五出現了短線上的歇息狀態，不過市場的樂觀氣氛依舊明顯，市場普遍認為拉回是為了上攻萬八點。【山水蒙】的清新訊息在上週獲得了肯定，市場也連拉四根紅棒回報，即便上週五出現短線上的歇息，然而財利依舊獲得了肯定。至於後續市場發展，就讓我們繼續用「另類角度」觀察。

時序進入12月第一周。星期二節氣時序將會進入「大雪」，亦即辛丑年的庚子月。對於【山天大畜】年卦而言，「子月」是多方主事的月份，因此進入「子月」之後的投資市場，將等於進入了正向運作的能量場，這是個財利值得期待的卦象時序點。

【山雷頤】是台股12月投資求財卦象。這一卦描述的是讓出友善空間，將會得到友善的回應。對於事務的執行而言，代表的是靈活運作，營造「進可攻，退可守」的最佳境界。對於投資求財而言，也是如此。不過就卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然空方氣勢明顯，不過展現了善意，然而可惜的是，由於卦象中的多方步調並不協調，對於這個月的投資姿求才而言，急漲調節，回檔承接的策略不變，目的在於營造短線區間財利。

【火地晉】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是「如日中天」，代表的是氣勢非凡。對於事務的執行而言，代表的是叫好不叫座。對於本周的投資求財而言，自然也具有相同的現象。只不過從卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方氣勢並不明顯，因此盤勢的正向發展依舊值得肯定，然而可惜的是拉來盤勢與指數的元素自顧不暇，因此有必要將多空觀察擺兩旁，高出低進，靈活營造短線財利的策略擺中間。

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2021牛年開運賺大錢

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!