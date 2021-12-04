星座理財（12月6日～12月10日）

白羊座－國際政策 理財依歸

事業運勢磁場頗佳的本周，值得再加把勁，身處的瓶頸可望突破。人多的地方別去，避免人多嘴雜，而在群體中尚要謹言慎行，也需要學會讚美別人。偏財運勢氣息依舊詭異，對於機會，宜以公事公辦的方式解讀與承接。投資求財，宜以國際政策與市場氣氛為依歸。

幸運物與色彩：瑩石與藍色。

幸運數字：6、4、1、3及其組合。

金牛座－化解破財 要斷捨離

天王金牛，繼續逆行，位於中段。由於土星的刑剋，這一周最需要規避的壓力，極容易來自事業職場，而抱持學習的心則是化解壓力的有效策略。貴人在遠方，走出習慣領域廣結善緣，好運勢才容易開啟。斷捨離是化解破財的佳策良方。投資求財，國際財經動向需要用心觀察。

幸運物與色彩：瑪瑙與紅色。

幸運數字：9、3、4、0及其組合。

雙子座－選擇標的 權值股佳

貴人明顯的本周，廣結善緣雖是理想的旺運策略，不過珍惜身邊的人，才是真正掌握好運勢的重點。三人行必有我師，抱持學習的心向每一位身邊的貴人學習，職場上的逆境與困阻容易化解。健康磁場不理想，正常作息是必要的。投資求財，掌握主力動向，鎖定權值股。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：6、8、1、7及其組合。

巨蟹座－貴人加持 財源滾滾

不論遇到什麼挑戰，勇敢承接。因為星盤中的大貴人就在身邊，用尊重的方式引動，用合作的思維掌握，策略對了，財運也開了。事業職場的壓力依舊，而化解策略在於計畫，設妥未來的計畫，方向明確了，信心增加了，壓力化解了。投資求財，順勢營造短線區間財利。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、8、4、6及其組合。

獅子座－設妥區間 財利可期

工作運理想，值得勇敢的一周，不過勇敢不代表橫衝直撞，而是依照計畫行事，再加上毅力與堅持，想不紅都難。事業職場壓力雖然沉重，不過只要善用關心的方式溝通，再加上分享喜悅的思維，對於貴人能量的營造具有莫大的助益。投資求財，設妥區間、確實執行，財利可期。

幸運物與色彩：鈦晶與金色。

幸運數字：8、0、4、6及其組合。

處女座－進場操盤 就線論線

愛情運頗理想，因為多了專注。對生活而言，這是喜悅的訊息，抱持喜悅的心情，鎖定自己的價值觀，獲得好運勢，同時還有滿滿的貴人能量。健康需要多一分關心，機會來了雖然宜積極承接，不過過份操勞的結果，恐怕得不償失。投資求財，就線論線，加上靈活與勇敢。

幸運物與色彩：黑曜石與深紅色。

幸運數字：9、1、0、7及其組合。

天秤座－急漲調節 回檔承接

家庭運勢超級理想的本周，凡是有關家庭日後運勢旺衰的事務，都值得在本周進行。即便沒有要搬家、入宅，也可以整理居家，營造風水。對於有意換屋、購屋的人而言，是進場好時機，吉屋可望覓得，價錢也容易漂亮呈現。投資財利架構在短線震盪上，急漲調節，回檔承接。

幸運物與色彩：石榴石與淡黃。

幸運數字：6、8、5、2及其組合。

天蠍座－居家布置 旺運策略 強烈的貴人能量，擁有超級好運的一周。雖然家庭運勢壓力依舊不輕，不過金錢能量場域的合相，讓天蠍擁有旺財機會。對於仲介天蠍而言，這一周一定要十分努力，辛苦肯定有成。一般天蠍也有機會透過調整居家布置，營造財利運勢。投資求財，以短線為主，靈活為要。

幸運物與色彩：紫水晶與紫色。

幸運數字：1、9、4、8及其組合。

射手座－主力動向 值得關注

人馬之月，位於中段。水星人馬會相太陽，結合貴人好能量，這是大利廣結善緣的一周，而老朋友是理想的互動標的。財利運也超理想，事業上的正財運超強。工作運勢也十分理想，同樣是辛苦有成。不過遠行計畫，稍安勿躁為宜。投資求財，強勢股與主力動向都值得關注。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：6、9、4、0及其組合。

摩羯座－營造短線 順市順勢

金星山羊、冥王山羊階位於後段。金冥會相，接收來自各方的正向能量，山羊不但繼續擁抱幸運星座榜首，同時也讓愛情運展現新轉機。心想事成是一種期望，不過對於本周山羊而言，卻是一種值得執行的功課，心開運就開。投資求財，正向思維，順勢也順市，營造短線財利。

幸運物與色彩：藍晶石與青色。

幸運數字：3、4、8、7及其組合。

水瓶座－改變思維 化解逆運

土星寶瓶，逐步進入中段。木星寶瓶，位於後段。這是值得用心運作的一周，因為所有的好運與逆運，都在於思維。換而言之，這一周的整體運勢就好像一面鏡子，對鏡子笑，鏡子就歡樂了。家庭運、職場壓力，都容易因此獲得正向擴張。投資求財，沒有策略就是最好的策略。

幸運物與色彩：虎眼石與黃色。

幸運數字：2、4、0、8及其組合。