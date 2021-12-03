曾炎裕｜2022台股指數… 「天空」看費半，「地板」看台積

群益投顧研究部副總裁曾炎裕

時

序進入年底，各大研究機構行禮如儀展望2022年，台股指數高點一定比今年高點要高出二至三成，然後編織淺顯易懂的投資策略，好像投資易如反掌，而且先喊先贏。實際上，12月新變種病毒報到、聯準會（Fed）主席鮑爾對物價上漲看法一夕驟變、經濟數據好壞參半，如果連2021年底指數都搞不定，2022年高低點的參考價值有限。

筆者覺得，2020年起全球經濟與股市有兩個新的大變數：1.FOMO：害怕錯過行情，年初遊戲驛站（Gamestop）軋空，到年底元宇宙（Metaverse），有沒有行情比指數漲跌實際。2.YOLO：你只能活一次，疫情改變生命意義，美國經濟成長，物價暴漲、缺工大增，年輕人覺得網路世界或單純「躺平」，比端盤子或生產線作業員有意義，刺激人工智慧、無人機等新科技快速成長。

指數不等於行情

外資參與度愈高，國際熱錢愈多時，台股指數走勢就愈國際化；反之，外資沒動時影響力就小，許多外資機構仍幻想大陸股市大轉折井噴而持續加碼，外資機構陸續離開台灣後，對台股基本策略是「維持不變」，所以已不復見外資吹噓2023年、2025年台股如何如何。

上半年航運股價狂飆是行情焦點，航運股全面上漲翻倍以上但指數其實沒大漲，因為航運股市值權重合計約3％，比聯發科一檔的3.2％還低，航運股進進出出當沖比太高，成交比重達五成但市值增加有限。長榮與陽明權重一度進入台股前十大，然後股價大跌反轉，目前分居第12與第19位。

因此聽到「航運股帶動指數大漲」時要存疑，有時剛好相反，指數壓縮整理航運股出現強漲，航運股表現與市場氣氛有關，航運股若屬於多頭陣營之將，行情較不會全倒向電子股，而航運股震盪整理時，當沖量會變小，大盤成交金額大幅萎縮。

2022年台股指數高點的關鍵，應該是費城半導體指數表現，費半成分股幾乎都就是全球半導體產業「明星球員」，ASML、輝達、AMD、台灣之光台積電等，幾乎涵蓋全世界晶片大廠，簡單來說就是透過晶片通往未來的夢想，「元宇宙」雖被臉書炒熱，全球投資資金大部分加碼在高階半導體產業，輝達就是下一個上兆美元企業。

2020年起半導體大幅擴增產能，大廠間整併也是屢創新高，費半成分股還會互相兼併，2021年的費半成分股、權重與20年前幾乎完全不同。

庫存問題一直是半導體產業發展盲點，供應鏈太長與產業競合導致庫存有時是武器，有時是自爆地雷，影響程度看晶片種類而定，商品化的DRAM因庫存慘痛經驗而審慎擴張，車用晶片、第三類半導體等仍需求強勁。

台積電占指數權重29％，其股價趨勢也是台股指數漲跌關鍵之一。台積電股價日前進行年線保衛戰，過去年線之下都是台積電的波段低點，也是指數修正後轉折向上的起點，今年共有五次下探年線，五次都是波段低點，如果台積電股價2022年出現長期跌落年線，指數往下的壓力不輕。

疫情影響內需消費與觀光旅遊，對科技股反而有利，2020年起費半與科技股相對道瓊指數強勢，近日台股表現也強於道瓊，很大原因就是買盤湧入科技股變成利空鈍化。台積電股價如果反轉而下將重創市場投資信心，所以台積電是「護國神山第一選擇」。一般投資人對台積電愛恨交加：愛的是台積電成功、正直與完善公司治理，恨的是投資機會並不多，真正波段買點都是出現系統性風險時（如2020年5月台股重挫時），因為台積電體質最好，而且權重最大，所以台積電股價大跌就是指數重挫，真正買點是危機滿天飛時。

台積電有沒有機會領漲台股指數？根據國際大廠蘋果、谷歌、特斯拉股價大漲經驗，最佳解是股票分割然後持續回購，股價大波段上漲順便推升台股指數，不過，因台積電專注本業，尊重資本市場運作，分割機會不高。

今年格芯IPO、中芯經營層更動、英特爾重返晶圓代工、三星擴大投資、聯電谷底大翻身，12月力積電上市，晶圓代工群雄並起，但實力世界第一的仍是市占五成以上的台積電，如果格芯、中芯、聯電、力積電股價合理，那真正嚴重低估的是台積電。

延伸閱讀

曾炎裕｜美元＋油價牽動市場 鎖定高成長股

曾炎裕｜資金行情、強勢族群輪動快速

曾炎裕｜「尖牙股」變「媽媽股」的投資意涵