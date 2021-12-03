黃勇文｜台股高盪震盪 拉回找買點

近期受到全球疫情變種病毒Omicron突然出現，全球政府開始出現應變措施，讓資本市場受到不少的衝擊。但是金融市場能夠適時的消化賣壓，而經濟復甦的腳步與成長的營收動能，卻是台股利於不敗之地的關鍵。台積電(2330)加快投資的腳步、讓進入歲末年度時，資金行情卻悄悄的上演。台股上周回測季線後，又往上持續反彈，幾乎利空都無法發酵。越接近年底，有機會是法人的作帳行情，可好好保握。



這波台股受到景氣好轉的氛圍，又受到美中貿易大戰中，許多產業回流投資，讓台股展現多頭的力道。根據最新公布的資料指出，第三季稅後凈利1.18兆元，是史上獲利最高的一季，也是全年獲利成長率可以超過6成，幾乎是台股最強的的時期，加上預估GDP可以上調至5.8%左右。台股多頭尚未改變。只是漲多的拉回修正，加上出口強勁動能支持整體台股的資金動能，算是台股的延續多頭行情。



這波台股12月底有機會往萬八挑戰，雖然疫情尚未解除，但對於股市的衝擊屬於短期，雖然是市場反應恐慌情緒。但終究還是回到基本面。加權指數將會在17,000點至18,000 點之間做來回震盪。雖然指數上下震盪激烈，但是穩穩站上年線之上，技術面上中多格局未變，建議尚未跌破年線前，逢低拉回找買點。



綜合以上所述，由權值王台積電所帶領的台股，加上半導體投資需求火熱下，加上缺乏晶圓的影響，全球矽晶圓需求漲價，加上力積電(6770)即將掛牌上市後與聯電(2303)的比價效應，未來只要未來AI、5G、車用晶片等需求高漲下，加上晶圓代工產能供不應求之下，將有機會再次推升台股動能。只要通膨與寬鬆貨幣政策尚未出現大幅的改變前，可以擇優布局績優股。

文/資深分析師黃勇文

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