陶文看台股｜靈活運作 營造短線機會財利

《陶文看台股》：周五（12/03）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火水未濟】靈活運作，營造短線機會財利。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，天德吉星照拂的今天，諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

火星會相，木星刑剋，按理說這是個不吉利的日辰。

不過幸運的是，由於金冥會相的合相，以及海王星的合相，讓這一天的星空依舊充滿吉利的能量。

就天星角度來說，這一天需要的是管理好心情，抱持的自我豐沛的價值觀，用輕鬆的心情做該做的事。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金冥會相，火月會相，以六合狀態的方式互動，對於投資求財而言，這是一種政策上出現利多的訊息，順勢營造機會財利的徵兆。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤繼續上演開低震盪走高的戲碼。這是本周以來的第四根紅棒，17741點也是本周出現的高點，量能也出現了增溫的現象。

【艮為山卦】的止於至善訊息出現了，大盤如期提供見好便收的機點。

卦象中的其他訊息也十分值得玩味，那就是「………再以卦象中多空架構角度觀察，發覺雖然依舊充滿的利多的希望，不過卻也隱藏著一種多方無力為福的訊息，即便尾盤的力爭上游，止於至善的卦象訊息依舊值得珍惜………」收盤後檢視，果然十分吻合。

這就是老祖先的智慧，試想連瞬息萬變的投資市場都有可占卜預知一二，那麼有脈絡可循的人生事務，又有何不可占卜預測的呢！由此足以證明，易卦占卜是門生命中絕對要需要學習的學問。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火水未濟卦】是這一天（12/03五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是陰陽失調，水火不容，對於事務的執行而言，要提防沒有發覺的危機，因此不忽略了任何一個細小的聲音。

對於投資求財而言，也是如此。利空消息聽聽就好，下跌才是最好的利多。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方主事的卦象，然而由於空方自顧不暇，即便氣勢不明顯，還是釋放了善意。因此這卦的主要訊息在於「利空不跌」或「看空不空」。

只不過可惜的是，空方氣勢不明顯，但多方也只存在著短線上的能量，即便出現了低接機點，也最好以營造短線機會財利的思維面對。

那就是，順勢靈活運作，營造短線機會財利。

吉利方位：正南方、正西方。

吉利顏色：白色、紅色。

吉利數字：9、7、6、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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