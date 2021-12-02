莊佳螢｜台股最有效率的操作時間就是12月

美國公佈小非農 ADP 就業報告優於預期，昨晚美股早盤出現強勁反彈，不過尾盤時段美國出現Omicron首例，道瓊工業指數震盪幅度逼近千點，終場下跌460點，那斯達克下跌283點，費城半導體明顯抗跌，只下跌22.47點，主要是台股ADR全面上漲，尤其是晶圓雙雄，聯電漲了5.16%，台積電漲了2.97%，所以台股今天再度開低走高，因為台股有基本面支撐，這就是我們一直看好台股的原因，台股目標兩萬點不變，終場加權指數上漲138.89點。

技術面觀察，台股連續收了四根紅K棒，而且是在國際股市下跌的狀況下，最近四個交易日不是開低走高就是開高走高，這代表買盤強勁，而這次台股的回檔剛好在11月29日點到季線支撐之後就一路上漲，今天再度站上所有均線，12月份挑戰萬八大關的機會將會越來越高，當然指標股還是台積電再度扮演護國神山角色，昨晚的台積電ADR上漲近3%，強勢於美股其他科技類股。

雖然台積電11月營收還未公佈，估計會優於預期，之前分析台積電營收持續成長的趨勢很明顯，而台積電又是台股權重最高的股票，長線來說指數沒有太多下跌空間，因為台積電會帶領大盤指數上漲，相對的其他股票的股價也會被一起帶上來。根據歷史統計資料，近10年台股的12月行情上漲機率高達90％，這是因為12月份是所有法人作帳力道最強的一個月，對上市櫃集團跟基金法人來說，只要在這個月後半段好好拉抬股價，就可以讓一整年的績效向上提升好幾個百分點，可以說對法人跟散戶來說，最後一個月買股票是最有效率的操作，以年輕人的話來說就是CP值最高。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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