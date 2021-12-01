范振鴻｜台股逆勢漲 謹慎操作買黑不買紅

1日加權指數收漲158點，量能僅2,936億，指數未受歐美大跌影響開低走高，短線來到10日線反壓，從均線角度來看，今天大漲暫時化解月線接下來可能轉壓的風險，同時10日線扣在11/18波段收盤價高點，明天起壓力逐步減輕，客觀推估短線持續震盪機會大，下週後半週才有轉強機會，若直接挑戰高點反而要留意短線以拉指數為主。



櫃買指數僅小漲，主要是因為今天資金主力都往上市權值股流入，特別是往聯發科、聯電跑，而陽明、長榮成交占比也不低，儘管櫃買市場今天不強勢，但就技術面來說仍然比加權指數強勢很多，這波不僅沒破月線，目前也領先站回全均線。



昨晚美股四大指數重挫，在開盤後，似乎是先消化疫苗問題利空後出現強彈，但在鮑爾談話提到放棄通膨「暫時性」看法，並可能提前結束Taper 後，市場再次重挫，同時葉倫也再次提到美債問題，而近期持續有提到「疫情不是重點，通膨、美債才是影響行情的關鍵」似乎猶言在耳，因此儘管台幣仍強於國際貨幣，且指數也相對強勁，還是要留意美國指數陸續轉弱的現象，市場消息會持續影響短線波動，台股要獨自創高機會較低，但強勢高檔震盪機會較大，且目前尚未看到大跌的風險，因此謹慎選股，短線操作策略還是建議買黑不買紅。

文/華冠投顧分析師范振鴻

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