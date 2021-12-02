白易弘｜盤勢待量能擴增攻堅萬八

週三(01日)上漲158.23點，收在17,585.99點，成交金額2,936.96億元。外資買超84.33億元；投信買超1.16億元；自營商買超19.42億元，三大法人合計買超104.93億元。

週三(01日)開盤雖受美股周二下挫而開低，但半導體族群撐住盤勢，12點過後的大盤指數漲幅加大，電子權值股如:聯電(2303)、台積電(2330)與聯發科(2454)成拉抬指數主力。電子成交比重達七成，IC設計類股也強於大盤其餘族群。

技術面部分，加權指數週三(01)日在週二守住季線後開低走高拉長紅棒，量縮。未來盤勢醞釀新一波的漲勢攻擊，較大反壓在17,800~18,000前高區。

選股方向，IC設計相關族群

偉詮電(2436)，偉詮電2021年USB-PD相關晶片每月出貨量大約有1,600萬套以上水準，全年具備兩億套左右的出貨實力，相較2020年明顯成長38％。進入2022年後，偉詮電可望在新產能支援下，USB-PD出貨量將持續衝向歷史新高表現。偉詮電2021年全年獲利將有望繳出倍數成長水準，且2022年隨著USB-PD及GaN協議晶片續旺，獲利將可望再度改寫新高表現。

亞信(3169)，由於人工智慧運算結果將會產生大量數據在機台設備及控制中心之間往來，因此網路傳輸骨幹就顯得相當重要，亞信目前已經成功以工業用乙太網路卡位進入供應鏈，後續將有機會隨著這波商機持續成長，推動營運再創新高。2021年受惠於乙太網路晶片熱潮，業績可望翻倍成長，2022年將在工業、消費性等市場拉貨齊旺效應下，使營運將再締新猷。

今(02)日觀盤重點：

1.題材電子股能否續強。

2.加權指數能否站上17,800。

3.高價IC設計類股輪動效應。

文/華冠投顧分析師白易弘

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