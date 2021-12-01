吳官隆｜高檔震盪格局 十二月盤勢待滾量

台股走勢高檔震盪，十二月開始的指數，上市指數站上季線23天，而櫃買指數站上季線26天，近一個月主要看到元宇宙與IC設計是主流，但是近兩周看到矽晶圓、車用、鋼鐵與航運，也是偶而會有好表現。

十二月加權指數還是面臨到17,750點上下250點來回的拉鋸戰，雖然市場要求上攻補量超過4,000億元，但是在美股與陸股的干擾之下，台股還是戰戰兢兢的盤勢。照經驗第四季都會是成交量最高的一季，研判盤整不會太久，可關注電子與傳產的指標族群，如果成功帶量上漲，行情就有機會再做延續，以及在本月站上18,000點以上的位置。

本週十二月第一週周結算，上週三17,642到本週收17,585，加權一週區間跌47點，本週三加權收盤大漲158點，日K棒連3天紅棒；陸股上證是3,564點，上證繼續做季線攻防，陸股暫時比台股弱勢。

加權走勢瞬間轉強，結算上市指數比櫃買指數更強，可惜一週加權還是跌的，是努力向上但是被干擾的行情，元宇宙與IC設計漲多了也是震盪，幸好矽晶圓、低軌衛星、航運、車用股票在此有貢獻，週三指數大漲，週四後要找到續航契機，短線重點還是要看半導體與鴻海家族，大盤成交量暫時還沒增加就代表上攻力道不夠，要4,000億元到4,500億元才是真正安全的量能，需要時間推升。

技術面加權5日均線17,473，連續6天跌破5日線位置，總算本周三再度重回5日線，盤勢短線轉強勢，週四要補量才行，才能讓盤勢的後面更加樂觀，週四仍會看到電子主流表態，譬如MCU與低軌衛星，當然IC設計也要一起努力，期待後面努力作表態，最好是本周五就有周紅棒的延續。

台股短線多頭有翻身機會，市場的買盤回流已經漸漸明顯，整理後看低軌衛星、MCU與第三代半導體是後面的重點，週四尤其是一定要有量能推升才行，至少不要無量上漲。

列舉一些投資標的供參考：

低軌衛星的昇達科、譁裕、元晶，MCU的盛群、凌通、新唐，第三代半導體的光磊、菱生、茂矽，及航運的中櫃、四維航、長榮。

華冠投顧分析師吳官隆

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