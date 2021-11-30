他1句話讓股市暴殺 專家曝散戶避風頭首選

美國疫苗生技大廠莫德納（Moderna）CEO受訪表示，目前現有的疫苗對付Omicron南非變種病毒，可能會比前幾個病株更沒效果，此話一出，先讓亞股尾盤急殺，盤後的小道瓊期貨更下跌超過500點，股市對疫情的敏感神經再次被這番話挑起。

筆者認為，全球股市對疫情的恐懼還沒消去，儘管莫德納CEO說的這番言論，不需要被如此放大解釋，因為實際數據還要等兩個禮拜後才出來，但是股市先反應再說，而且，明年FED在6月升息的最新機率，僅剩下50.8%而已，前一周還高達80%的機率，下降快30%。所以美股接下來的反應相當重要，如果能在此新利空下不跌或跌勢出現收斂，台股就有機會先止穩反彈。

不過在Omicron的進階數據出來之前，台股的首選投資族群，筆者會推薦是車用電子、半導體相關、晶圓代工、面板、航運運輸等等，這些在不管變種病毒嚴不嚴重下，都可以另起爐灶、需求持續吃緊的族群。台股近期之所以能夠比亞股強，就是這些族群出來撐盤，港股創近52週的新低，過去亦步亦趨地的韓股，在韓國央行8月升息後，就跟台股背道而馳，台股往上，韓股往下，台股仍是值得投資的市場，外資有可能持續進場。

至於疫情的發展，筆者的看法相對樂觀，1918年的西班牙流感病毒，約莫經過2年的時間就抵抗成功，現在從爆發後也快滿2年，若COVID-19病毒沒消失，未來有機會出現一個相對溫和的病毒，取代目前的病毒，製作疫苗的技術也會越來越進步，會有效克制病毒，所以投資人停、看、聽最新數據出來之前，可以不用過度恐慌，找尋不受疫情影響的族群，例如車用電子、半導體相關、晶圓代工、面板、航運運輸等，會是此時操作台股的上策！

（摩爾投顧 郭哲榮投資長）

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