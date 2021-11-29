劉博玄｜大盤季線有撐 就業、消費、投資三指標看好

瀚亞投信台股投資總監劉博玄

市場觀察:

美國製造業及服務業活動維持增長趨勢，根據IHS Markit公布數據，11月製造業採購經理人指數（PMI）初值為59.1，較前一個月58.4上升；11月服務業採購經理人指數（PMI）則從58.7下滑至57。兩項指標數據皆略低於市場原先預期，不過就數字來看仍處於強勁擴增狀態，美國經濟成長狀況良好。

就業市場也傳出好消息，美國勞工部資料顯示，近一周初領失業金人數降至19.9萬人，大幅低於預期的26萬人和前一個月的26.8萬人，並創近52年來新低；連續申請失業金人數也從208萬人下滑至204.9萬人。另經濟學家普遍預期11月非農就業人口，可望增加約50萬人左右，失業率將由10月的4.6％降至4.5％。

盤勢分析:

26日在新冠肺炎新型變種病毒Omicron出現下，台股及美股自高檔拉回修正，引發市場投資人恐慌。此次加權指數的走弱，主要來自於對新冠疫情再度衍伸變種病毒所致，加上大盤逼近前高位置，部分籌碼趁機獲利了結，以及美國聯準會近期態度轉變更為鷹派，有可能加速縮減購債計畫，市場資金緊縮力道加強等，都成為盤勢下跌的原因。

26日加權指數下跌284點，摜破月線17,500點位置，所幸成交量沒有失控放大，且周一盤中跌勢收斂，在季線位置有撐，多頭型態並未被破壞。整體而言，目前經濟基本面樂觀穩健，只要沒有出現影響企業獲利和增長趨勢的變數，長線依舊持續看多。

從基本面來看，美國在新冠疫情之後，迎接的不僅是復甦行情，而是重新啟動新一輪經濟循環。觀察到三個重要觀察指標：就業、消費、投資，連續多個月數據表現正面，包括初領失業金人數下滑、非農就業人口回穩、零售銷售成長力道延續，企業耐久財訂單走高，持續投入資本支出等，都顯示美國經濟成長穩健。

操作建議：

全球科技新應用的成熟，開啟新一輪結構性成長動能，包括來自高速運算、高速傳輸、智能AI、電動車、元宇宙，以及綠能產業等，都將隨著新趨勢的不斷推進，拉抬市場需求和企業獲利。

科技族群方面，由於所有科技應運幾乎都離不開IC晶片，半導體產業將是未來幾年最大受益者，持續看好晶圓代工、ABF載板、IC設計、IP矽智財等相關供應鏈題材發揮。

傳產部分則可留意原物料族群，預計在全球基礎建設投資金額擴大帶動下，將推升明年市場需求，有機會出現族群輪動效應；同時金融股在升息環境下有利差優勢，加上殖利率誘人，估長線溫和上漲，對偏好穩定的資金來說是良好標的。

另一方面，隨著加權指數維持在1萬7千點高檔位置，當面臨市場不確定性因素干擾時，評價面較高的族群恐面臨賣壓，屆時資金可能流向本益比較低、且擁有高殖利率概念的個股，投資人可多加留意。