賴昇楷｜台股波段仍具多項優勢

上周大盤於萬八關前進行量縮整理，從量價配合來看偏向衝關前的「先蹲後跳」動作，但好事多磨，南非發現變種新冠病毒Omicron引爆全球股災，台股亦不能免，大盤周線重挫448點，跌勢延續到今天早盤再跌202點下探季線，所幸低檔「委買張數」突增止住跌勢，終場收斂跌幅僅小跌41點，守住季線與半年線。



全球股災利空使得大盤短線線形遭到破壞，加上Omicron新病毒的傳染力及重症比率是否更高？對哪些疫苗具有抗藥性？在多大程度上逃脫免疫系統？是否比Delta傳播得更快？都未獲得釐清，不排除大盤短線仍有可能反覆測試半年線及季線支撐。



台股短線比較難以捉摸，但是波段具備的優勢卻很清楚：

(1)高檔回跌未見明顯出貨量，尤其最能代表內資態度的櫃買指數非但無量也守月線，既然決定台股趨勢方向的內資依舊老神在在，後勢自然無須悲觀

(2)大盤過去一周跌勢重於櫃買指數，主因來自外資再次落跑，然而外資一向都是輸家，早早下車反倒減少未來掣肘機會，況且聖誕節和新曆年將至又是外資放大假的空窗期，干擾程度還會降低

(3)主計處上修台灣GDP成長率，11月外銷訂單有機會連21紅，估計年底集團作帳、主力大戶作帳、投信作帳機率高（最近10年12月指數上漲機率達9成）

(4)對變種病毒的恐慌帶動油價崩跌，意外緩解近幾個月來全球對於通膨升溫的擔憂，甚至產生Fed推遲縮表升息節奏的預期心理，就股市而言不全然是利空。



短線留意如果大盤重新站回上周五（11／26）帶量長黑之平均成本約17,500位置，代表多頭願替極短線籌碼做解套，那麼可以視為利空反應已畢，後續將朝「萬八」再次叩關。



本週可留意的焦點股：



（一）點序：(1)聯電與金士頓轉投資的Nand Flash控制IC設計供應商，晶圓代工及封測產能吃緊帶動報價持續，Q3毛利率攀升到62.6%，前三季EPS達7.83元，10月營收續創歷史新高，第四季營運可望維持今年高檔，全年營收將較去年翻倍成長；(2)美國擴大封鎖大陸快閃記憶體控制晶片廠（中科微電子、國科微電子、新華三半導體公司…等），台廠除了產業地位大增之外也將迎來轉單。



（二）新唐：(1)MCU(微控制器)使用的8吋晶圓代工產能供不應求至少延續到明年Q2，公司MCU主力的32位元產品著重在車用、工控、高階消費電子領域，Q4需求續強；(2)日本子公司NTCJ帶來4項新產品，預計明將帶來強勁的營運成長動能，包括(A)BMIC(電池管理晶片)已擁有9家電動車客戶，明年將擴大應用到電動摩托車及電動自行車；(B)目前是全球最大的手機MOSFET 供應商，已將既有技術導入車用喇叭，帶來新成長動能；(C)ToF已打入ADAS系統供應鏈、Face ID及AMR領域；(D)高速傳輸介面領域已完成40Gbps的USB4 Re-Timer，目前全球僅有4家業者具備相關技術能力，明年將導入PC市場貢獻營收。



（三）全新：(1)砷化鎵磊晶廠，Q4受惠WiFi及手機PA拉貨動能仍強，車用光達穩定出貨，整體需求大於供給，營收維持高檔表現；(2)新增的MOCVD機台預計明年Q2投產，產能全開將增加約20%，新增產能將用在、車用光達、5G PA、5G基地台PA、低軌道衛星等領域；(3)第三代半導體GaN on SiC磊晶主要用在毫米波5G基地台的高頻PA，目前兩家美系IDM認證中。



（四）崧騰：(1)台灣變頻控制器與電源開關模組大廠，前三季每股盈餘6.71元創同期新高。近期因缺料而無法完全出貨的訂單將遞延到明年上半年，加上明年產品價格開始採用原料成本上漲後的新報價，預計上半年營收可望淡季不淡；(2)主力客戶Makita（日本工具機大廠）明年成長率超過10%，預計公司明年來自工具機應用的成長率維持20%以上；(3)已搭配台達電打入特斯拉供應鏈，今年出貨金額提升逾倍，預計明年下半年將隨新車種迎來快速成長期。



（五）長榮：前三季每股盈餘30.27元，歐美Q4對貨物需求大增，但受到疫情反覆影響物流人力不足，塞港狀況改善程度有限，遠洋運價維持高檔，加上近期調漲近洋線運價，Q4營收及獲利有機會再創新高。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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