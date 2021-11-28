陳豊丰｜台股百花齊放，不再是一個人的武林

中國信託證券投顧總經理

市場分析:



全球股市從10月上旬的低點以來，台股以及S&P500指數進入反彈的短周期，分別上漲了7％與9％，即使市場不再擔心停滯性通膨，而通膨仍是重要議題，美國消費者物價指數(CPI)的組成中，能源佔6～8％，交通運輸服務佔5～6％，兩者與油價直接間接相關，根據EIA上周的月度報告，10月份石油庫存的變化表明「油價上漲趨勢可能正在逆轉」，加強了我們認為美國CPI將在11月見頂的看法，油價於去年11月為相對低點，基期即將提升，因此油價對CPI的壓力將緩解，市場暫時無懼通膨。



26日股市的回檔，源自於市場擔心Fed可能提前升息，以及對新變種病毒Omicron的擔憂，觀察市場預期的升息時點，目前首次升息時點為明年6月FOMC會議，下半年已有三次升息的機會，顯示股市26日重挫為落後反應，若通膨下降，則聯準會不會急於在明年中升息，反之若明年中通膨維持在4～5％的高檔，則不排除明年度升息有超過一次的可能，往市場預期的三次靠攏；另一方面，輝瑞CEO已評論僅需一百多天研發新疫苗，且各國已有抗疫經驗，預期病毒Omicron的實質影響應非全面。

歡盤重點:



台積電是費城半導體指數的成分股之一，在組成比重排名第14名，今年以來，台積電漲幅落後於費半指數，亦落後於一些主要成分股，如NVidia、AMD、Wolfspeed、Qualcomm。觀察今年第一季外資賣超台股3,444億元，同時賣超台積電3,119億元，佔同期賣超金額的91％，顯然有長線資金擔心產業循環等其他結構性議題。



資金方面，台股雖9月大跌555點，10月行情盤旋，但代表內資資金動能的證券劃撥存款餘額，從8月的3.12兆元，9月續增至3.16兆元，10月只略降至3.10兆元，內資回台是一結構性現象，連帶影響新台幣匯價的因素也出現的結構性的改變，當外資賣超台股而新台幣依然強勢，此現象將會持續。再觀察目前外資交易量占集中市場約24～25％，占上櫃市場約16～17％，今年以來市場成交金額的伸縮，主要來自於本國投資人，台股已展現內資回流後的活力與生命力，台灣亦可能於明年第二季升息，所以資金外流未必嚴重，於此背景環境，台積電佔台股市值三成，武林盟主不再獨尊，將一點空間讓出來，本國投資人喜愛的個股將有更多爭鋒的機會。



投資策略：

金管會主委黃天牧對台股2022年的看法深獲市場投資人及法人認同，明年台股成交量即使不會比今年熱潮時高，也不致大幅萎縮，對台股依舊樂觀，花若盛開蝴蝶自來，只要是好標的就不會寂寞，看好電動車相關產業鏈、第三代半導體、智慧物聯網、金融股的評價提升大循環、以及受冷落已久的內需消費產業，後者將是明年台灣GDP成長的最主要貢獻項目。