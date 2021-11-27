星座理財（11月29日～12月3日）

白羊座－急漲急跌 都是機會

不協調的天星結構，維持了兩周，終於化解了。雖然財利運勢依舊存在壓力，不過只要謹慎理財，本周財利依舊值得期待。加上偏財運勢頗佳，因此當機會出現時，猶豫只會將財神爺擋在門外。事業運勢頗佳，值得加把勁，落實理想。投資求財，急漲急跌是營造財利的機會。

幸運物與色彩：琥珀與棕紅。

幸運數字：9、1、4、8及其組合。

金牛座－偏財運佳 借力使力

天王金牛，繼續逆行，逐步回到了初段。連續兩周的烏雲罩頂，已然開運見日，雖然職場壓力依舊，不過從貴人磁場逐步明顯看來，這是合作的好時機點，對於有意開公司或組建團隊的人，宜積極進行。偏財運勢頗佳，借力使力值得參考。投資求財，觀察後再行動為宜。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：4、3、5、7及其組合。

雙子座－短線求財 適合買黑

紙鳶高飛。一隻隱形的紙鳶，高飛在星空。雙子們是紙鳶的尾翼，雖磁場不明顯，不過可預見，這是幸運的一周。貴人就在夥伴的位置，不論是生活伴侶，還是工作夥伴，只要懂得尊重都容易成為旺運貴人。工作運頗佳，按部就班為宜。投資求財，買黑不買紅，營造短線財利。

幸運物與色彩：鈦晶與黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

巨蟹座－震盪愈大 財利愈多

幸運能量出現，貴人磁場，再加上機會能量，以及工作運勢的正向呈現，還有借力使力的大能量場被開啟，可以大膽許願、設定目標，願有多大，未來運勢就多旺。身邊的負面小聲音，建議當成營養劑，重點在於目標與自制力。投資求財，震盪愈大，財利愈豐碩，順勢為宜。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：8、7、1、6及其組合。

獅子座－布局風水 旺運策略

當愛情運理想時，整體生活容易注入超強能量。這一周就是這樣，有愛人的獅子多愛一點，其餘宜為自己的生活添加一些色彩，從愉悅的心情開始。財利運勢頗佳，由於和家庭運勢一起理想，因此有利購屋和布局旺財風水。投資求財，積極靈活營造短線財利。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：9、3、2、0及其組合。

處女座－家庭運佳 置產有利

守護星磁場頗佳，進而帶動家庭運，家庭重要抉擇本周大利執行，這其中尤以購屋置產為佳。貴人能量同步活絡，疫情舒緩了，只要戴好口罩，雙女們適宜積極參加聚會廣結善緣。愛情運勢亦佳，這是個適宜展現堅持與勇敢的一周。投資求財，短線活絡運作為佳。

幸運物與色彩：石榴石與咖啡色。

幸運數字：8、4、6、1及其組合。

天秤座－投資進場 設妥區間

財利運勢充滿動能，這是一種財氣逼人的寫照。賺錢的機會出現，先掌握住再說。貴人能量也超級明顯，廣結善緣只是積累貴人的部分策略，邀請充滿理想與行動力的好友，一起開展營造未來的機會能量場，天秤們想不旺都難。投資求財更是如此，設妥區間確實執行。

幸運物與色彩：紫水晶與紫色。

幸運數字：1、4、9、8及其組合。

天蠍座－操作標的 權值股佳 火星天蠍逐步進入後段。據古書記載，火星天蠍如果逆行則是「熒惑守心」，代表容易出災難。火星天蠍一旦陷入負能量，整體世界也不會平安，前兩周就是如此。不過本周開運了，貴人、財運和愛情運十分理想，除搬家，其餘諸事皆宜。投資求財，掌握權值股營造短線財利。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅色。

幸運數字：6、4、9、0及其組合。

射手座－職場獲利 容易提升

人馬之月，位於前段，正逐步進入中段，而水星人馬和太陽處亦步亦趨。由於土星的合相，讓人馬座的運勢有望穩健提升，這是一種多找機會和老朋友聯繫的寫照。財利運勢頗佳，尤其是職場上的獲利度容易提升，宜積極投入事業。投資求財，區間運作，買黑不買紅。

幸運物與色彩：車渠與白色。

幸運數字：8、1、4、6及其組合。

摩羯座－貴人運強 心想事成

金星山羊，逐步進入中段。冥王山羊，位於後段。磁場理想，山羊們繼續擔任一周幸運星座榜首。除貴人能量延續，宜繼續大力廣結善緣外，本周又多了心想事成的好磁場，大膽許願，設定目標，為2022虎年營造如虎添翼的大方向。投資求財，順市而為，急跌是營造財利的買點。

幸運物與色彩：珍珠與藍色。

幸運數字：1、7、4、6及其組合。

水瓶座－財經動向 關注國際

土星寶瓶，位於前段。木星寶瓶，則位於後段。土星能量正向，木星磁場並不理想，這是宜靜不宜動的一周。即便出現天大利多機會，以靜制動，事緩則圓。職場運勢佳，貴人磁場明顯，加上偏財運亦佳，正向面對事務，一路平順。投資求財，關注國際規避風險。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：1、9、4、3及其組合。