作帳行情、缺芯利多 這檔EPS緊追大立光

聯詠(3034)，全球最大面板觸控驅動晶片供應商，也是全球第六大無晶圓製造的半導體公司，109年營收799億元，公司股本60.85億元，營運／股本周轉率高達1,314%。

聯詠109年EPS 19.42元，成長49%，連續三年獲利都創歷史新高，今年營運更是大爆發，連續九個月營收都創歷史新高，上市櫃公司唯一，十月營收雖月減2%，年成長仍高達66%，累計前十月營收1114億，成長71%，加上晶片缺貨十分嚴重，毛利率由去年平均35%逐季提升至今年第三季高達51.94%，稅後純益率由去年平均15%逐季提升至今年第三季32%，前三季EPS高達45.9元，已經是去年全年獲利1.36倍，第四季估淡季不淡，全年獲利有機會挑戰63元，年成長高達二倍以上，尤其第三季EPS高達20.16元，上市櫃第二名，僅次於大立光。

聯詠今年股價一度漲到656元，第三季因為面板股股價大跌造成市場對驅動IC產生疑慮，聯詠股價連續五個月下跌，最低跌到364元，但營運獲利卻不受影響持續攀高，近一個月股價快速回升達504元，以11/24收盤價480.5元計算，本益比只有七倍，聯詠歷年股價高點本益比都保持15~19倍，股價嚴重低估。

每年年底都是法人作帳季節，法人高持股比例都是拉抬績效的重點股，聯詠外資持股56.61%，合計三大法人持股62.44%，加上今年高獲利、低本益比，有機會成為法人最後拉抬的重頭戲。目前股價剛站上半年線467元和年線453元呈多頭排列。

文/授權轉載自理財周刊1109期 作者/林和彥

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