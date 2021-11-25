曾炎裕｜美元＋油價牽動市場 鎖定高成長股

群益投顧研究部副總裁曾炎裕

盤勢分析：

美元指數創波段新高，市場認為是預期聯準會加快縮減購債進度甚至提前升息，但更務實原因是歐元疲弱，疫情衝擊經濟觀光旅遊衰退，加上整個歐洲在創新科技領域遠遠落後美國，所以歐洲資金持續流入美國。世界衛生組織WHO警告到2022年3月歐陸因新冠肺炎死亡總人數將超過200萬，疫情已成為該地區第一大死因，變種病毒、各國鬆綁防疫加上天氣轉冷室內聚集導致疫情爆發，WHO預測歐洲53個國家有25國醫療系統面臨「高度或極端壓力」。

匪夷所思的是歐洲人民對疫苗態度，如奧地利是歐洲第一個將接種疫苗納入法律的國家，政府宣布「2022年2月起」強制民眾接種疫苗，竟導致數萬人聚集維也納舉行抗議活動標示「自由」、「抵抗」…，這就是疫情難控制的根本原因。

美元強勢通常會造成新興市場資金回流，不過2021年回流現象不多，因為全球資金金2021年就以投資美國為主，台股內資力量變大，造成台股與台幣同步上揚。

本周拜登聯合多國釋出戰備儲油，雖然短期對油價影響不大，但主要是政治面考量，美國進入假期後，若油價大漲通膨預期持續蔓延，拜登動作代表美國不會坐視油價無上限狂飆；至於下跌與否則要看OPEC＋於12月初會議後是否改變策略增產，其秘書長日前表示，全球油市最快在12月會出現供給過剩。台灣「經濟好」表現在工業生產指數續創新高，引發投資熱潮遍及科技與傳產，經濟發展主軸是建設台灣，如台積電將於高雄設廠立刻引爆當地地產開發房價上漲。

但股市也有投資風險，如元宇宙題材，輝達股價漲勢遠大於臉書代表元宇宙非常浩瀚，許多都是題材性；如高階運算、AI晶片這些元宇宙的「基礎建設」都是台灣科技產業商機，但如果連IC通路商、散熱模組、PCB、LED、TFT LCD、DRAM都高調渲染元宇宙商機，就要注意後續股價回檔的壓力。市場需要想像力，元宇宙良性輪動與過熱看法分歧，但實務投資上先以題材視之。

有句名言「我們總是高估一項科技所帶來的短期效益，卻又低估它所造成的長期影響。」，放在股市裡就變成：我們總幻想股價短期會反應一項科技其長期獲利。

投資策略：

指數高檔賣壓沉重風險意識高，2021年指數數度挑戰18,000點後都拉回，而且每次都大幅修正代表獲利賣壓沉重，11月起權值股表現已相對弱勢。

操作聚焦四大類長線成長股：1、矽晶圓（產能供不應求，2022年8吋矽晶圓產能增加有限，各家宣布漲價）。2、第三類半導體（主流材料碳化矽SiC和氮化鎵GaN等化合物半導體，未來電池快充、太空通訊、電動車產業需求強勁）。3、航運（目前航空貨運旺季，2022年有機會成為「客運復甦元年」；貨櫃則淡季不淡）。4、鋼鐵（中鋼、中鴻調降12月內銷盤價股價利空鈍化，中鋼預估2022年第一季好轉）。



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