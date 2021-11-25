郭憲政｜從特斯拉股價分析6檔國內電動車概念股

美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）決定出售10％的特斯拉股票，其胞弟金寶穆斯克（Kimbal Musk）也日前以852.12美元均價出售3萬股特斯拉股票，套現約2,560萬美元（約7.27億台幣）。一般來說，大股東會在股價高檔時賣股，本文就來計算特斯拉股價是否已來到空抵區？並以幾檔熱門的國內電動車概念股一併做分析與解讀。

1.特斯拉股價：1月25日K高900.4美元，3月5日K低539.49美元，高點向上0.382位置1,038美元，向上0.618位置1,123美元，11月4日K高1,243.49美元已來到絕對空抵，大股東此時逢高賣股是聰明的選擇。

2.二極體公司

（1）強茂（2481）：8月25日K高117.5元，10月5日K低76元，高點向上0.382位置132.5元，向上0.618位置142元。11月2日K高125元，已接近空抵區，亦即股價再往上的空間已不多。

（2）台半（5425）：7月13日K高105元，10月5日K低56元，低點向上0.618位置86.3元。11月2日K高94.5元，當日出現高檔爆量（9.8萬張）的黑K，高檔爆量黑K都不是好事。

3.電池與電池模組公司：

（1）康普（4739）：7月22日K高134.5元，5月17日K低57.7元，高點向上0.382位置164元，向上0.618位置182元。11月2日K高176.5元，已進入了空抵區。

（2）美琪瑪（4721）：8月24日K高139.5元，10月5日K低102元，高點向上0.382位置154元，向上0.618位置163元，11月18日K高184.5元，進入絕對空扺區且出現長上影線，意味有人在高檔獲利下車。

4.碳化矽公司

（1）漢磊（3707）：7月22日K高125元，5月17日K低46.75元，高點向上0.382位置155元，向上0.618位置173.5元，11月2日K高恰為173.5元，已到絕對空抵區，當天為黑K，且留了上影線，同樣意味有人在高檔獲利下半。

（2）嘉晶（3016）：7月27日K高107.5元，5月17日K低54.7元，高點向上0.382位置128元，向上0.618位置140元，11月19日K高143元，已到絕對空抵區。

綜合上述的分析，無論是特斯拉、國內熱門的電動車概念股都已來到「空抵警戒區」，若投資人看好電動車未來的發展，宜耐心等待股價拉回到多抵區（量縮整理）時再分批低檔布局，才是上策。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

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